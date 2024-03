Torel Palace ganha novas suítes de luxo, bar e spa, com vista sobre Lisboa

Vizinho do Ascensor do Lavra, que vence a inclinação da Colina de Santana há 140 anos, o Torel Palace Lisbon aponta ainda mais para cima. Os hóspedes podem agora dormir num novo palacete do século XIX, que além de suítes espaçosas tem loja, bar e terá um spa e ginásio.

Das torres das Amoreiras ao Elevador de Santa Justa; da Sé à Ponte 25 de Abril, o cenário que hoje rodeia o Torel Palace Lisbon é muito diferente face ao que existia quando este palacete do final do século XIX foi construído, em estilo colonial, para a família Pereira da Cunha, dona de roças de cacau em São Tomé e Príncipe. À data, a torre mirante com dois anéis, de onde agora se consegue observar todo o centro de Lisboa em 360 graus, seria o ponto mais alto da cidade. Hoje é a joia da Casa do Lavra e marca a abertura do novo capítulo da história do Torel Lisbon.

O novo edifício, caiado de branco, passa a concentrar os serviços principais do Torel Palace: a receção; uma loja com amenities da Oliófora, chocolates artesanais, vinhos, chás e artesanato; o Duke’s Bar e o Calla Wellness & Spa, com abertura para breve. Todas as áreas do palacete, classificado como Monumento Nacional, foram meticulosamente restauradas de forma a realçar a beleza dos tetos altos e dos frescos originais. Uma glória atualizada pela designer Isabel Sá Nogueira, que quis que os hóspedes encontrassem “um palacete tradicional e confortável”, diz.





À semelhança dos outros três edifícios (dois do início do século XX e um mais moderno), os 10 aposentos mantêm as referências à monarquia portuguesa, ganhando nomes como Infante D. Henrique e D. Maria Ana de Bragança. As áreas oscilam entre os 25 e os 80 metros quadrados no caso da Imperial Suite Duarte de Portugal, 5.º Duque de Guimarães, equipada com sala de estar, banheira e varanda. Todas as suítes, quartos master e premier têm garrafeira, copa com lava-loiças e máquina de café, assim como capacidade para levar cama extra até aos 12 anos.

Quando o bom tempo o permitir, os hóspedes poderão também nadar e apanhar banhos de sol na nova piscina redonda, apoiada por um bar de snacks e cocktails, num terraço de aparência tropical. Desenhado para outro tipo de experiência, clássica e inspirada nos clubes ingleses, o Duke’s Bar, no piso térreo do palacete, propõe vinhos, cocktails de autor e menu de charutos. A principal oferta gastronómica do Torel Palace Lisbon encontra-se nos restaurantes 2 Monkeys, de alta cozinha, e Black Pavilion, mais descontraído, ambos chefiados por Francisco Quintas.

A Casa do Lavra junta-se assim aos palacetes históricos Villa Dona Amélia, Villa Dom Carlos e às Residences (cinco apartamentos T1, T2 e uma villa), totalizando 39 quartos e suítes. O foco na portugalidade traduz-se também na escolha da Oliófora como uma das marcas de produtos de spa, a par da iS Clinical e da Charme d’Orient. Construído de raiz, o spa terá duas salas de tratamento e um gabinete de estética, um hammam de estilo marroquino e um jacúzi num pátio exterior. Os hóspedes terão também um ginásio, a somar à piscina do primeiro edifício do hotel.

Torel Palace Lisbon

Rua Câmara Pestana, 23

Tel.: 218 290 810

Web: torelpalacelisbon.com

Suíte dupla a partir de 630 euros/noite, com pequeno-almoço. Preço médio à carta, sem

bebidas, no Black Pavilion: 45 euros; 2 Monkeys, menu a 175 euros/pessoa, sem vinhos.