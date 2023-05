Tivoli Marina Vilamoura renova luxo com 35 anos de história

A comemorar 90 anos, a marca Tivoli inaugurou esta primavera um novo capítulo no histórico hotel da marina de Vilamoura, renovado esteticamente para continuar a merecer a preferência dos clientes nacionais e internacionais.

Mais contemporâneo e mais luxuoso, é assim que se apresenta o hotel Tivoli Marina Vilamoura após quatro meses de obras de remodelação. “Os 35 anos de história do hotel, icónico na marina de Vilamoura e reconhecido internacionalmente, trouxeram a necessidade de nos atualizarmos para responder aos requisitos dos clientes”, diz o diretor-geral Hugo Gonçalves na apresentação do novo capítulo do cinco estrelas.

Uma mudança sobretudo estética, mas que veio elevar também a oferta e o serviço. Enquanto, por fora, o edifício conserva o seu ar monumental e sobranceiro à marina de Vilamoura (construída entre o final da década de 60 e o início de 70), por dentro, o hotel ganha uma escala mais humana. A diferença nota-se no átrio principal, cuja paleta de tons leves remete para o mar e para a praia, em diálogo com as obras de arte portuguesas e um jardim de plantas autóctones, com sofás, ao centro. “Assim, o lobby permite sentir menos a azáfama dos check-ins”, considera Hugo Gonçalves.

Encaixado no átrio do hotel, o café-boutique Glee incorporou os mesmos tons leves e continua a oferecer um menu de pastelaria francesa à base de éclairs, macarons e trufas, em baixelas de porcelana da Vista Alegre. Bastante diferente está agora o The Argo, um cocktail bar “mais noturno”. Inspirado no interior de uma caravela dos Descobrimentos, espraia-se num espaço mais intimista, a simular o gabinete do capitão, com piano de cauda; noutro interior, tipo convés; e ainda numa esplanada.

“É um espaço de coquetelaria pura”, descreve o diretor-geral. O head bartender Nelson Matos concretiza: “Vamos ter cerca de uma dezena de cocktails de autor entre o clássico e o contemporâneo, nos quais usaremos produtos como ostras, salicórnia e fitoplâncton, em virtude da nossa localização”, explica o vencedor do World Class Ibera 2018 quando trabalhava no Gusto Bar do Conrad Algarve, em Almancil. Aberto a não-hóspedes, o bar pode ser acedido de elevador, na marina.

É esse mesmo acesso que leva os clientes ao Pepper’s, steakhouse a cargo do chef executivo André Bastos. Se a vontade for a de provar a frescura do peixe e marisco local, há que ir até ao Purobeach Beachfront, cujo menu internacional dá resposta a todos os horários e apetites. Numa zona mais recatada do hotel existe também um clube de piscina exclusivo a adultos, sob o mesmo conceito dedicado ao bem-estar e aos fins de tarde com cocktails e DJ, que se encontra em Miami e em Marraquexe.

Ainda que não tenha sofrido alterações, o spa do Tivoli Marina Vilamoura continua a ser a área de relaxamento por excelência, dispondo de 11 salas de tratamentos com produtos Natura Bissé, uma piscina de vitalidade e outra interior, sauna, banho turco e jacúzi, assim como ginásio com programas de fitness e sessões de treino pessoal.

Quem preferir estirar o corpo na espreguiçadeira, ao sol, tem agora um novo arranjo paisagístico com amplos relvados e 70 palmeiras a garantir sombreamento natural. A piscina, outrora muito profunda, foi reduzida e modificada para garantir conforto e segurança aos hóspedes, e evoca hoje uma pequena praia. Os tons leves da areia, das madeiras e do rattan foram transportados para o interior dos 383 quartos e suítes do hotel, decorados com inspiração náutica; à semelhança do que se vê no restaurante do pequeno-almoço, o Voyage, a lembrar a riviera francesa. O trabalho de renovação foi desenvolvido pela Azora com o atelier de interiores Talasur Group.