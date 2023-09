Spatia Comporta cresce com novo hotel para adultos e outras novidades

O Spatia Comporta, na aldeia de Bicas, prepara-se para inaugurar um capítulo cheio de novidades, do alojamento aos equipamentos desportivos. A oferta de restauração, com sabor alentejano, cabe agora ao jovem chef Afonso Carvalho.



O Spatia Comporta está a crescer ao longo de 190 hectares, enquanto o tempo parece dilatar-se a cada aragem que atravessa as agulhas dos pinheiros-mansos que o rodeiam. As novidades deverão ser reveladas previsivelmente no final deste verão, adiantou à “Evasões” a responsável de marketing. E serão muitas: um novo hotel composto por 18 cabanas e 38 villas; o novo clubhouse Colmo Club, com restaurante e ginásio, piscina interior e duas exteriores; e quatro campos de jogos.

Afonso Carvalho está entusiasmado com os desafios que esta expansão lhe coloca. “Vamos ter um restaurante com cerca de 60 lugares. A cozinha terá inspiração no Alentejo e os produtos sazonais vão ser uma prioridade. A nossa horta também vai crescer”, adianta o chef natural de Coimbra e que, aos 26 anos, passou por casas como o Antiquum e o Euskalduna, no Porto, e o Geranium, em Copenhaga. A carta manter-se-á de partilha e acompanhada de vinhos selecionados de todo o país.

O chef desvenda alguns pratos: lírio com açorda à moda de Grândola; presa de porco com migas; pastéis de cação; açorda de carabineiro; e migas doces com gelado de amêndoa, pó de alga e caramelo de pinheiro, nas sobremesas. Até lá, o restaurante Nesto manterá o serviço normal, a começar no pequeno-almoço servido até ao meio-dia. Quando o novo espaço abrir, passará então a servir apenas snacks e refeições de apoio à piscina, no hotel dedicado às famílias com crianças.

As cabanas e villas T3 e T4 serão destinadas aos hóspedes adultos. Enquanto as primeiras se equiparam a quartos de hotel, com camas king-size e decoração de luxo a cargo do Pura Cal Interior Design Studio, as villas gozam de 50 metros quadrados e piscina privada. A arquitetura contemporânea permite que a luz natural ilumine as divisões, sem abrir mão da privacidade. Nas imediações funcionam os campos de ténis, padel e pickleball, desporto que atrai cada vez mais praticantes.

De forma a conservar a paisagem mediterrânica que rodeia o Colmo Club, foram plantadas 300 oliveiras. Nas horas de menor calor, os hóspedes podem praticar ioga e pilates num novo pavilhão em madeira, ou pedalar em bicicletas que, em breve, serão também elétricas. Da aldeia de Bicas à da Comporta distam apenas 20 minutos de carro, um trajeto acompanhado quase sempre pelas famílias de cegonhas que habitam permanentemente nesta região entre o estuário e o mar.