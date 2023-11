Sleep & Nature, um hotel para contar carneiros, em Montemor-o-Novo

Tomar uma tisana no quarto após uma massagem de relaxamento e entregar o corpo à maciez do colchão é dar por encerrado mais um dia no Sleep & Nature, o “hotel do sono” pensado ao detalhe por Teresa Paiva, reconhecida especialista na matéria.

Com uma arquitetura de baixo volume e linhas sóbrias, caiada de branco e azul celeste, o Sleep & Nature enquadra-se na paisagem mediterrânica que rodeia o Monte do Vagar. O nome e o logótipo, formado por uma nuvem que pode ser a silhueta de um cordeiro, explicam ao que vem a unidade de quatro estrelas, aberta há um ano e meio em Lavre. É de sono que se fala neste projeto impulsionado pela médica Teresa Paiva, diretora clínica do Centro de Electroencefalografia e Neurofisiologia Clínica.

Pensado para promover o sono e facilitar o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual, o Sleep & Nature tem na natureza que o rodeia o maior aliado – os banhos de floresta são uma das experiências recomendadas. Nos 32 quartos e suítes a natureza também tem lugar, seja nas fibras naturais, nos ramos de alfazema ou nos sprays de águas florais à disposição. O branco das paredes é calmante, e se de dia a vista é bucólica, à noite as cortinas blackout mantêm o quarto na penumbra.

A pensar no sono reparador, as camas têm lençóis de algodão egípcio, almofadas à escolha e mantas de lã alentejanas que exercem, segundo os especialistas, o peso adequado para o corpo repousar. A iluminação direta e indireta é de luz quente e em algumas tipologias só existe televisão na sala, para minimizar os estímulos de luz azul. Beber uma tisana com um biscoito caseiro é um ritual que os hóspedes podem adotar. Em paralelo, é no spa que se concentra a oferta de terapêuticas e tratamentos de bem-estar mais especializados.

A Sleep Ritual, por exemplo, consiste em fomentar a meditação com um escalda-pés de sal Epsom e plantas com propriedades tranquilizantes e uma massagem corporal. Também há massagens de relaxamento, detox e craniana, entre outras. A procura do bem-estar holístico faz-se igualmente com a ajuda da piscina interior aquecida, sauna e banho turco, e da sala de fitness, dedicada a treino funcional. As refeições têm lugar no Monte do Vagar, com pratos típicos alentejanos, ou no bar, equipado com lareira e uma pequena biblioteca.