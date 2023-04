Paixão por cavalos e natureza na Quinta Lusitânia, em Santa Comba Dão

É um paraíso para amantes da equitação, esta Quinta Lusitânia, pensada para o bem-estar de cavalos e pessoas e a sua interação em liberdade e harmonia.



Depois de terem percorrido quase todo o país quando para cá se mudaram em 2018, o casal Christina Igler e Miguel Baumgartner descobriu nos arredores da cidade de Santa Comba Dão a propriedade que é agora a guesthouse Quinta Lusitânia. “A vontade de ter um espaço para turismo rural já existia”, conta Miguel, que ficou encantado com o local e a natureza envolvente.

A história da quinta remonta, pensa-se, aos primórdios da nacionalidade, ou até antes. “A quinta está em frente a uma igreja chamada Couto do Mosteiro”, diz. “O nome deriva de um mosteiro que ali existia e que pertencia a cavaleiros templários franceses, que foram para a Guerra Santa, em Jerusalém, e que no seu retorno foram ficando com algumas terras.” Tudo indica que as terras da quinta pertenciam ao mosteiro e que “terão sido utilizadas para a agricultura”.

A casa senhorial não é tão antiga, mas já tem duas centenas de anos e esteve sempre ligada à agricultura, bem como à produção de vinho, azeite, pão e muitos animais. “Aquando das invasões francesas em 1810”, conta ainda Baumgartner, “algumas tropas (inglesas e portuguesas) ficaram no Couto do Mosteiro, e a primeira batalha que se deu foi igualmente nesta zona”.

Quando o casal ficou com a casa, renovou-a, adaptando-a às necessidades: “A erva era tão grande que quase nos escondia por completo. No entanto, quanto mais entrávamos dentro da Quinta, mais potencial descobrimos nela”.





Pensaram em criar uma zona de lazer, construindo uma piscina, e também renovaram os estábulos. A ideia de dedicarem o espaço à equitação esteve desde sempre na cabeça de ambos. “Gosto imenso de cavalos, mas a minha mulher é completamente apaixonada”, refere. Com base nessa paixão, sabiam que tinham de ter área para os cavalos, para os treinar, alojar e poder partilhar com os hóspedes esse gosto. Assim, ao projeto de guesthouse – com seis suítes luxuosas, sala de jantar e uma sala club – junta-se o da escola de equitação, com vários workshops disponíveis. Moram lá oito cavalos, que “correm pela quinta livremente”, explica Miguel.

“O método da Christina precisa disto. Ela não utiliza qualquer tipo de força nos cavalos quando os treina, é tudo à base de comunicação. Para que isto aconteça, tanto a pessoa como o cavalo têm de se sentir livres e confortáveis.” Entre as atividades com cavalos contam-se batismos equestres, aulas e passeios. Tudo em ambiente de harmonia e liberdade.