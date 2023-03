Onyria Marinha: Dias em família no pinhal de Cascais

O Onyria Marinha Boutique Hotel, encaixado entre o pinhal e a praia, tem quartos com beliche, piscinas, restaurantes, kids club e golfe capazes de satisfazer todos.

Com esforço de imaginação consegue-se visualizar o rei D. Carlos nas suas caçadas na Quinta da Marinha, razão pela qual mandou erguer, no final do século XIX, um pavilhão de caça para guardar o equipamento e dar banquetes para a família e convidados. Reabilitado como espaço de eventos privados, o edifício histórico voltou para a posse da família de José Pinto Coelho com a compra do Martinhal Cascais, que é desde o início deste ano o cinco estrelas Onyria Marinha Boutique Hotel.

Têm sido feitas mudanças na organização e decoração, mas o hotel continuará a destinar-se a famílias, com novo kids club, parque e piscina infantis. Os 68 quartos e as quatro suítes têm áreas generosas, com banheira e varanda, e existem 12 villas com cozinha fora do edifício principal. Novo é também o Nature Spa, onde os hóspedes podem fazer tratamentos com pindas de algas aquecidas e descansar na sauna, banho turco, jacúzi, duche-sensações e piscina. Para treinar, existe ginásio.

Com calor saberá bem entrar nas outras duas piscinas exteriores, entre as quais a Atlântica, com água salgada, reabre na Páscoa com bar de apoio. A oferta gastronómica, a cargo do chef executivo Fernando Monteiro, passa pelo Drop Bar e pelo Story Restaurant, cujo menu inclui pratos de partilha, saladas, sandes e pratos principais de influência portuguesa; sem esquecer o Monte Mar na estrada do Guincho, que serve clássicos como filetes de pescada com arroz de berbigão.

O hotel aposta também no golfe, tendo transformado o antigo kids club do Martinhal num Club House com loja e restaurante de almoços.

Admirar a Boca do Inferno

De visita a Cascais, nunca é demais visitar o miradouro da Boca do Inferno. Dele avista-se a morfologia das rochas e o bater das ondas que, no inverno, relembra a força da mãe natureza. O local terá sido uma antiga gruta com uma caldeira ligada ao mar por um arco, onde as ondas forçam a passagem.