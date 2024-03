O novo Evolution Cascais-Estoril tem vistas largas sobre o mar e fusões à mesa

Depois do centro de Lisboa, o grupo Sana levou a marca Evolution para a vila do Estoril, dando-lhe expressão num hotel de 133 quartos com restaurante, bar, ginásio, piscinas e uma panóplia de serviços abertos, também, aos visitantes e à comunidade local.

Amplo e iluminado pelos grandes vidros do chão ao teto, o átrio do Evolution Cascais-Estoril recebe os hóspedes não com a habitual receção, mas com o The Living Room Bar, de onde saem mocktails, cocktails clássicos e outros de assinatura como o Dolce Vita (beefeater dry, limoncello, xarope de maçã e canela, sumo de limão, clara de ovo e pistácio). A receção fica ao fundo e quase passa despercebida no espaço repleto de sofás, onde também é possível comer alguns snacks e petiscos. Entre quinta-feira e sábado um DJ ocupa a cabine de som.

O Evolution Cascais-Estoril, situado ao lado dos jardins do Casino Estoril, marca justamente uma evolução face ao hotel na Praça Duque de Saldanha, em Lisboa. Também é um quatro estrelas, mas tem instalações dignas de cinco, totalizando 128 quartos e cinco suítes, dois bares e um restaurante, ginásio, spa, espaço de cowork e uma sala de eventos. Construído de raíz, o hotel veio ocupar o lugar do três estrelas Sana Estoril, instalado no que havia sido o Hotel Paris, este projetado pelo arquiteto Inácio Peres Fernandes e inaugurado em 1932.









O restaurante The Kitchen é um dos espaços principais deste Evolution e está aberto tanto a hóspedes como a passantes, com acesso próprio pelo exterior. A cozinha, uma fusão de culturas operada pelo chef espanhol Javi Méndez, de 43 anos, inclui, por exemplo, um cachorro de ceviche de atum; burrata com beterraba e manjericão; brisket de wagyu com molho coreano; e entre as sobremesas sundae de maçã com biscoito. Da responsabilidade do chef será também a carta do The Upper Deck, com piscina exterior, que ocupa o 7. piso.

No piso inferior os hóspedes podem usufruir do spa Wellness by Sayanna, com quatro salas de tratamento, piscina de vitalidade aquecida com camas de hidromassagem, sauna, banho turco, fonte de gelo e chuveiros multissensoriais. Ao nível dos tratamentos, há a destacar a parceria com a marca Voya, de produtos biológicos, através da qual é feito um tratamento numa marquesa com areia de quartzo aquecida, em que o corpo é esfoliado com sal e óleo essencial e envolto em algas marinhas, enquanto se relaxa com óculos de realidade virtual.

Evolution Cascais-Estoril

Avenida Marginal, 7034 (Estoril)

Tel.: 212 468 688

Web: sanahotels.com

Quarto duplo a partir de 155 euros/noite (com pequeno-almoço).