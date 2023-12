No novo Hilton Garden Inn, a cidade de Évora explora-se a pé

Construído em frente ao Rossio de São Brás, o primeiro Hilton Garden Inn no país permite explorar o centro histórico de Évora a pé e garante que, ao fim do dia, os hóspedes descansam em quartos confortáveis. Restaurante, bar, ginásio e piscina são outros trunfos.

Património Mundial da Humanidade declarado pela UNESCO em 1986, Évora é desde maio deste ano a morada do primeiro Hilton Garden Inn do país, um investimento que junta a Ace Hospitality Management e o grupo Hilton. Construído fora das muralhas, apresenta-se como um hotel de linhas direitas, com uma decoração conceptualmente inspirada no Fogo, Água, Terra e Ar, e está equipado com 130 quartos, dos quais 78 são familiares, com sofá-cama e capacidade para até cinco pessoas. Todos têm máquina de café, chaleira e mini-bar Smeg.

O interior das acomodações apresenta ainda outros pormenores que tornam a estadia mais confortável, como o lavatório da casa de banho ser autónomo e os armários abertos. Por outro lado, o hotel também aceita animais de companhia. Na decoração em tons de verde e cinzento, conjugada com madeira natural, destacam-se ainda fotografias de ícones do Alentejo, como o Templo Romano de Évora e o Forte da Graça, em Elvas, e pormenores dos materiais utilizados no artesanato da região, seja a cortiça ou o barro usado nas olarias.

O piso da cobertura, por sua vez, surge equipado com uma piscina semi-coberta ladeada de espreguiçadeiras e um bar com bebidas e snacks práticos. É no piso térreo que se encontra a maioria dos serviços do hotel, com destaque para a pequena loja de conveniência ao lado da receção, com bebidas, petiscos doces e salgados e que em breve terá um forno de pizas e oferta de massas compostas. Neste piso, com divisões suaves entre os espaços, funciona também o bar e o restaurante Garden, cujo menu propõe cozinha portuguesa mediterrânica.

Bruschetta de espargos com ovos escalfados, tomate cherry e paio; lombo de porco ibérico com puré de batata, alho, ervas e presunto; e tarte de sericaia com nata batida, gelado de café e banana convivem lado a lado com propostas internacionais, como asinhas de frango com molho barbecue, bowl de frango teriyaki e salada caesar, por exemplo. A refeição da manhã é servida até às 11h e aos domingos, das 12h30 às 15h30, há um buffet de brunch americano com entradas, pizas, petiscos, hambúrgueres, cerveja incluída e sobremesas.