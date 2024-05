Três programas para os tempos livres, de norte a sul

Caminha-se pelo Algarve. Admiram-se pequenas grandes construções junto a dinossauros. Enchem-se os copos nos arredores da capital. Eis três programas para fazer nos tempos livres, de norte a sul.

O interior algarvio visto em quatro novos percursos

A Via Algarviana, cujo corpo central é a GR13, a grande rota nascida há 15 anos e que cruza todo o interior algarvio, acaba de estrear quatro percursos. A PR15 LLE – Entre o Barrocal e a Serra foca-se na freguesia de Alte, concelho de Loulé, e tem 17,6 quilómetros, divididos em dois blocos. A PR5 ABF – Entre Aldeias (foto) parte de Paderne (Albufeira), resolve-se em sete quilómetros e é um mergulho no Barrocal. A PR2 SLV – Nos Passos do Património prolonga-se por 16,30 quilómetros na zona de Vale Fuzeiros, Silves. A Ligação 12, de acesso à GR13, faz-se em 7,30 quilómetros, da barragem do Funcho (Silves) ao Vale Fuzeiros, com passagens pelo Centro Nacional de Reprodução do Lince-Ibérico e pela albufeira da barragem do Arade.

Legos aos milhões em Brickopolis, na Lourinhã

Chega a 14 de maio à Lourinhã, junto ao Dino Parque, a exposição “Brickopolis”, feita de 750 metros quadrados de construções com blocos Lego. A mostra divide-se por três salas, sendo a mais imponente aquela que é preenchida pela minuciosa Cidade Brickopolis (foto). As salas restantes são dedicadas a Mundos Imaginários (com coleções temáticas como “Star Wars”, “Baía dos Piratas” e “Oeste Selvagem”) e a Construções Fantásticas (de monumentos do mundo, incluindo uma réplica da Ponte 25 de Abril com seis metros de comprimento, o Taj Mahal, o Coliseu de Roma e o Big Ben). As construções são envoltas em paredes com projeções de vídeo e colunas de som direcionadas a modelos específicos. Os ingressos vendem-se no local e online, custando 9,50 euros para adultos e 7,50 euros para crianças dos quatro aos 12 anos, com descontos diversos.

Três dias para provar vinhos em Oeiras

Há Prova Oeiras chega à décima edição de 10 a 12 de maio, nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal. Neste espaço, de entrada gratuita, encontrar-se-á uma área de exposição, prova e venda de vinhos de produtores e distribuidores de Lisboa e outras regiões portuguesas, assim como uma zona gastronómica, onde marcarão presença restaurantes de Oeiras. No campeonato das atividades paralelas, prometem-se oficinas com profissionais do setor e visitas guiadas à adega do Palácio do Marquês do Pombal. Há Prova Oeiras das 18 às 24 horas de sexta 10; das 12.30 às 24 horas de sábado 11; e das 12.30 às 22 horas de domingo 12.