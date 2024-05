Vêm aí peddy-papers pela calçada artística de Lisboa

Iniciativa da Escola de Calceteiros pretende “promover locais emblemáticos da cidade de Lisboa através da divulgação recreativa da calçada artística portuguesa” e decorre em várias datas nos meses de maio, junho e julho. As inscrições estão abertas, para vários públicos, e são gratuitas.





Marca identitária da cidade de Lisboa, a calçada portuguesa vai dar-se a conhecer com maior detalhe e contexto histórico e artístico durante os peddy-papers já anunciados pela Câmara Municipal de Lisboa, e organizados pela Escola de Calceteiros. O objetivo da iniciativa é promover “a calçada artística portuguesa” existente em alguns locais da cidade de Lisboa, “bem como alguns dos seus motivos”, lê-se nos materiais de divulgação da iniciativa.

Para o público em geral e indivíduos maiores de 18 anos, haverá uma sessão dia 28 de maio, das 09h15 às 12h15. As inscrições para esta data estarão abertas até ao dia 21 de maio, no formulário https://informacao.lisboa.pt/agenda/o-que-fazer/peddy-paper-pela-calcada. Já no dia 25 de junho, no mesmo horário, haverá um peddy-paper para famílias (mínimo de três elementos, pelo menos um maior de idade. As inscrições vão de 29 de abril a 18 de junho.

O último peddy-paper “Pela Calçada” da Baixa Pombalina decorre dia 31 julho, no mesmo horário, para grupos entre 12 a 60 participantes, a partir dos oito anos de idade. O grupo terá de se apresentar organizado em equipas e é necessária marcação prévia, de terça a sexta-feira. Todos os percursos começam no Rossio (Praça D. Pedro IV) e terminam na Praça Luís de Camões, no Chiado.

“As inscrições cessam quando forem preenchidas as vagas, havendo possibilidade de os interessados integrarem uma lista de espera. A inscrição só ficará completa após receber um e-mail de confirmação. As datas previstas estão sujeitas a alteração, caso as condições atmosféricas sejam adversas”, informa a Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa. Mais informações através do nr. 218173143/8 e de [email protected].