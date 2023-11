No Longevity Health & Wellness Hotel, em Portimão, há um programa de otimização do sono

Nesta unidade próxima da vila de Alvor, o sono é um assunto sério e pode justificar um programa de sete noites, com alimentação e terapias incluídas. Há várias respostas e tratamentos (anti-stress, perda de peso) neste hotel só para adultos, também em lazer.

Querer dormir melhor “é a razão número um” que leva os hóspedes a recorrer ao Longevity Health & Wellness, conta à “Evasões” a diretora de operações Sofia Gouveia. Vão à procura de uma resposta para o problema, mas também de ferramentas que ajudem a dormir melhor em casa, e é assim que optam pelo programa de Otimização do Sono, de sete noites no mínimo (valor de referência de 4485 euros em quarto duplo na época baixa).

O número de serviços e terapias de saúde e bem-estar incluídos explica o preço. Entre as 16 consultas, avaliações e tratamentos está uma polissonografia, isto é, um exame de rastreio da apneia do sono que deteta se há problemas de sono ou não. A partir daí segue-se a “abordagem multidisciplinar” ao problema, com meditação guiada, massagem anti-stress e consulta de nutrição. “Mudar o foco da doença para a pessoa”, como preconiza a medicina holística, significa abordar a história, fisiologia e estilo de vida, e não apenas o conjunto de sintomas.

A montante deste programa está o trabalho dos médicos Carlos Glória (especialista em apneia do sono e pneumologia) e Joana Santos, diretora clínica do hotel, a quem cabe a elaboração dos programas e terapias disponíveis no Longevity. Esta marca gere a parte clínica do hotel em parceria com o Hospital Particular do Algarve e está presente noutras unidades, como o Vilalara Thalassa Resort, em Porches, no mesmo modelo de terapias e soluções antienvelhecimento.

Quem está em programa, seja de otimização do sono, anti-stress ou de perda de peso, pode optar por uma alimentação planeada por especialistas ou chamar a si a responsabilidade. Não há fundamentalismos no Pure Cafe, cuja oferta é baseada numa alimentação funcional e alcalina, desde o muito elogiado pequeno-almoço (com pratos quentes, itens sem glúten e superalimentos) ao jantar, onde a comida, da entrada à sobremesa, tem açúcares naturais e poucas gorduras saturadas.

O hotel não proíbe o álcool, apostando em vinhos e gins orgânicos e em cervejas artesanais sem glúten. O café é orgânico e a água de Monchique não só é local como alcalina. Nos 70 quartos e suítes há queimadores de aromaterapia com cheiros a lavanda (relaxante), erva-príncipe (desintoxicante), laranja e eucalipto; amenities orgânicos da Oliófora; e um spray para almofadas que induz o sono.

Os hóspedes podem participar nas atividades diárias do hotel (ioga nidra, pilates, entre outros) e regenerar o corpo nas piscinas de detox e relaxamento, sauna, hammam, duches sensações e sala de sal Epsom, assim como no ginásio. No terraço existe uma piscina exterior com rebordo infinito. Mesmo fora dos programas, é possível adquirir qualquer tratamento clínico, como a ozonoterapia (regeneradora das células do corpo) ou uma terapia sacro-craniana, que ajuda a prevenir enxaquecas e problemas imunitários.