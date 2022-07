No AP Cabanas, novo quatro estrelas de Tavira, há férias com tudo incluído

O novo hotel de quatro estrelas de Cabanas de Tavira, vocacionado para adultos (maiores de 14 anos), é um programa de férias “chave na mão”. Os hóspedes do AP Cabanas Beach & Nature só têm de decidir onde comer e o que fazer nos tempos livres.

A expressão “dolce far niente”, tão apropriada para descrever o modo de estar em férias, aplica-se que nem uma luva ao AP Cabanas Beach & Nature, o novo quatro estrelas de Cabanas de Tavira, inaugurado oficialmente em maio, com 274 quartos. Era o antigo Cabanas Park Resort, passou para o grupo AP e transformou-se numa unidade cuja mais valia é o regime tudo incluído, sinónimo de zero preocupações.

Popularizado nos resorts estrangeiros, o regime de tudo incluído tem vindo a atrair cada vez mais adeptos, entre unidades hoteleiras e clientes. Aqui, inclui uma vasta oferta de refeições, snacks e bebidas, disponíveis em vários restaurantes e bares em simultâneo. É o paraíso para quem privilegia o descanso do corpo e da mente, sem sair, praticamente, do hotel, e com acesso a serviços complementares.

São três os espaços de restauração: o Ria, com um set-menu diário composto por entrada, peixe, carne e sobremesa de sabores portugueses (pequeno-almoço, brunch e jantar); o Grill, com degustação de carne e peixe grelhados (almoço, snacks e jantar); e o Flor de Sal, com pratos de peixe, carne e vegetariano internacionais em regime de buffet (pequeno-almoço, almoço e jantar diários).

Os restaurantes distribuem-se pelo hotel em torno da piscina principal – com 600 metros quadrados, espreguiçadeiras dentro de água e chapéus de sol – e são complementados por um lobby/pool bar, cuja carta inclui todo o tipo de bebidas, desde cerveja a cocktails e bebidas espirituosas. Já da Ria Formosa, que circunda o hotel com os seus canais de água, chegam ostras para saborear no bar.

Os hóspedes distribuem-se entre as camas de rede do jardim, a piscina do rooftop (onde também se servem tábuas de queijos, carpaccio, ceviche, ostras e cocktails) e a piscina exterior de apoio ao spa, nos dias de maior calor. Quem não abdica da sensação de ter os pés na areia tem à disposição, gratuitamente, um barco solar que parte de um cais a 700 metros do hotel, com horários regulares, para a praia.

Receber uma massagem terapêutica ou de relaxamento no spa também é possível, mediante um custo adicional. Os rituais de assinatura são inspirados nos elementos ar, água, fogo e terra e, consoante o caso, podem incluir esfoliações corporais, uso de sal Epsom e pedras vulcânicas. Também há massagens faciais de nutrição, detox e anti idade, um ginásio totalmente equipado, aulas de ioga e caminhadas.