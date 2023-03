O novo Luster Hotel, em Lisboa, junta conforto e cozinha com toque francês

O Luster Hotel, no Saldanha, procura atrair tanto clientes corporativos como famílias em lazer. Os hóspedes têm à disposição um restaurante com comidas do mundo, spa e um pátio com piscina aquecida, entre outros serviços.

Central, citadino e cosmopolita. É assim que o novo quatro estrelas Luster Hotel, na muito central Praça do Duque de Saldanha, se posiciona na oferta hoteleira lisboeta. A esses atributos adiciona uma decoração suave e elegante, com uma abordagem contemporânea ao património azulejar português, traduzida no painel “Viúva Lamego”, criado pelo artista urbano Add Fuel (aliás, Diogo Machado), em jeito de boas-vindas aos hóspedes.

Promovido pela empresária moçambicana Schellyna Bhanji (proprietária do espaço Oui Mais Non nas galerias do Tivoli Fórum, na Avenida da Liberdade), desenhado pelo arquiteto Miguel Saraiva e gerido pela Amazing Evolution, o hotel transmite um certo brilho (“luster” em inglês) francês, tanto nos nomes do restaurante e dos bares como na decoração. Há madeiras, pedras e peles nobres, cerâmicas, veludo azul e fibras naturais, numa composição sem ostentações desnecessárias.

A ladear a receção encontra-se o bar Oui, antecâmara do restaurante Oui Mais Non. Tal como na morada original, a carta propõe uma série de comidas do mundo (entre entradas, peixe, carne e pratos vegetarianos), com a respetiva identificação do país. De Portugal prova-se, por exemplo, peixinhos da horta e bacalhau BT com brás de batata; e do Brasil moqueca de garoupa e camarão selvagem. As opções servem todos os gostos e o serviço atento ao detalhe assegura uma experiência sem falhas.

Na mesma sala tem lugar, diariamente, o buffet de pequeno-almoço, secundado por um menu de brunch disponível a qualquer hora. “O serviço é uma prioridade”, reforça o diretor Ricardo Carvalho, para lembrar como os desejos e necessidades do hóspede devem ser correspondidos da melhor maneira, de preferência superando as expectativas. É o que a equipa procura fazer, por exemplo, com a amabilidade de abrir a cama ao final da tarde, um serviço comum nos hotéis de cinco estrelas.

O Luster Hotel dispõe de três suítes duplex no último piso, com varanda, sendo que a maior pode acolher até cinco pessoas. Já os 53 quartos de menores dimensões – porém confortáveis e funcionais – oferecem, tal como as suítes, amenidades de luxo da marca Perricone MD. As crianças também têm direito a champô, gel de corpo e sabão ilustrados com o universo de “O principezinho” de Saint-Exupéry, tal como a um bloco de notas com lápis de cor.

Crianças e adultos podem também usufruir da piscina interior aquecida, comprida o suficiente para dar umas braçadas, seguidas de descanso nas espreguiçadeiras. O centro de bem-estar inclui sauna, banho turco e duche de contraste, duas salas de tratamentos e massagens, balneários e um bem equipado ginásio com máquinas da Technogym. Nadar no exterior, em água aquecida a 28 graus, será possível a partir da primavera, no pátio do hotel equipado com jacúzi, um bar e um jardim vertical.