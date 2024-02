Hotel Le Monumental Palace, no Porto: livros, spa e uma estrela Michelin

Se o hotel é de luxo, a localização também. O Le Monumental Palace, na Avenida dos Aliados, no Porto, recebe os hóspedes com todo o conforto. Para lá dos quartos e suítes, há um restaurante estrelado e uma biblioteca com livros em cinco línguas.



A biblioteca, reservada aos hóspedes, mais parece uma sala de estar, com lareira, sofás e estantes pelas quais se distribuem cerca de 400 títulos, em cinco línguas: português, inglês, francês, espanhol e alemão. Há desde romances e poesia até guias de lazer. Para ler ali ou no quarto, e devolver no fim da estadia no Le Monumental Palace, hotel de cinco estrelas nascido, em fins de 2018, em plena Avenida dos Aliados, no Porto. Nesse edifício de fachada imponente, que conserva o traço do arquiteto italiano Michelangelo Soá, funcionaram, em tempos já distantes, o Café Monumental e uma pensão com o mesmo nome.

A sala outrora ocupada por aquele emblemático café (que acolhe agora o restaurante de base japonesa Yakuza by Olivier) ainda foi tendo diversos usos, enquanto o restante espaço permaneceu desocupado, conta Marcelo Guedes, responsável de marketing e vendas. A degradação instalou-se, até que, em 2015, arrancaram as obras que lhe devolveriam o brilho, muito assente em mármores, apontamentos dourados e obras de arte. A decoração, assinada pelo ateliê Oitoemponto, remete para a art déco, para o período entre os anos 1920 e 1930, no qual se enquadra o edifício, explica Marcelo, enquanto nos conduz pelos corredores de acesso aos quartos, inspirados nas carruagens do Expresso Oriente.





O hotel, da cadeia francesa Maison Albar Hotels, oferece um ambiente de luxo que, sendo clássico, não se pretende carregado. Há uma harmonia extensível aos espaços comuns, como a referida biblioteca, confortável e bem iluminada. Ali se pode ler ou trabalhar na companhia de um café, e ali se realiza um check-in mais personalizado a quem ficar nas suítes (13, a juntar aos 63 quartos).

Os hóspedes têm acesso ainda ao spa Grand Bleu, aberto a clientes externos, assim como o bar e os restaurantes do hotel. Aqui, destaca-se o restaurante gastronómico Le Monument, com uma estrela Michelin, cuja cozinha é dirigida pelo chef francês Julien Montbabut. Os menus de degustação, servidos ao jantar, propõem uma viagem por Portugal em dez ou 14 paragens/momentos. Já o Bar Américain promete novidades em breve, embaladas por sessões de piano ao vivo.

Leitura de boas-vindas

No cinco estrelas Le Monumental Palace, há três suítes, mais exclusivas, que garantem aos hóspedes um livro, como presente de boas-vindas. Quem ficar nessas acomodações de topo leva para casa um título escolhido, em parceria com um alfarrabista, tendo em conta os seus interesses específicos.





Le Monumental Palace

Avenida dos Aliados, 151, Porto (Baixa)

Tel.: 227 662 410

Preços: quarto duplo desde 250 euros (com pequeno-almoço)