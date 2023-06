Hotel Farol, em Cascais, soma 21 anos de experiências de luxo em cima do mar

Iluminado pelo Farol de Santa Marta, o Farol Hotel, em Cascais, herdou dele o nome e uma marcante vista atlântica. Neste antigo palacete do final do séc. XIX, a natureza alia-se ao design e à arte, de mão dada com a eclética oferta de comidas e bebidas.

Corridas as cortinas brancas da junior suite Ana Salazar, nada mais se vê a não ser o Atlântico em contraste com o interior minimalista. Um convite a serenar. Este é um dos oito quartos designer do Hotel Farol, que convidou estilistas nacionais a assinar algumas peças, desde o mobiliário à escolha de tecidos. Todos diferentes, partilham no entanto as linhas contemporâneas das acomodações, renovadas há quatro anos com modernos closets e casas-de-banho equipadas com duche de hidromassagem.

Tal como as marés vão e vêm, o Farol Hotel tem sabido revitalizar-se ao longo de 21 anos de história, tendo sido o primeiro membro da Design Hotels no país. Projetado a partir do restauro e ampliação de uma mansão do século XIX, o hotel conservou a aura aristocrática original, casando-a com o design contemporâneo dos 33 quartos e suítes. Qual galeria de arte, os corredores e alguns dos quartos expõem esculturas de Adélia Carvalho e pinturas de Diogo Navarro, ambos embaixadores da unidade.

Grande parte do chão de madeira é original, lembrando o tempo em que o Conde de Cabral, político e membro da Corte, ali viveu quando a nobreza e a alta burguesia descobriram o charme de Cascais. Em contraste com o interior, decorado em tons de branco e preto, o exterior reflete toda a luz do dia, tendo um deck preparado para sessões de massagens. A imagem de marca é a piscina de água salgada, que convida a passar horas a ler um livro embalado pela rebentação das ondas do mar.

Enquanto o Bar On The Rocks fornece os refrescos líquidos e snacks adequados ao tempo quente, os restaurantes The Mix e Sushi Design complementam-se ao jantar e ao almoço. A liderar a cozinha mediterrânica de autor está o chef Sebastian Fritye, coordenado com o chef de sushi Francisco Braga. Além da vista para o mar, ambos partilham o pescado fresco da costa continental e açoriana, que apresentam sobre a forma de gunkans, uramakis ou ceviches; ou em linhas tradicionais e reinventadas.

Enguia fumada com tártaro de tomate, alface do mar cristalizada e sorbet de limão; ostra com tempura de abacate; e tornedó de novilho com espuma de batata fumada, presunto pata negra e ovo de codorniz são alguns dos valores seguros do The Mix. Já os apreciadores do sushi de fusão encontram, por exemplo, ceviche japonês de salmão, atum e lírio dos Açores e uma original tempura de camarão com salmão, queijo creme e cebolinho batizada de AMT spicy, pela diretora Ana Maria Tavares.