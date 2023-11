Hästens Sleep Spa, em Coimbra: o boutique hotel onde tudo gira à volta do sono

No Hästens Sleep Spa, boutique hotel instalado no Largo da Portagem, em Coimbra, com vista para o Mondego, tudo é pensado para nos embalar - começando pelas camas de luxo daquela marca sueca, de fabrico artesanal e edição limitada.

O Hästens Sleep Spa, na Baixa de Coimbra, tem a sua missão bem clara no nome: é um boutique hotel que visa proporcionar “uma experiência superlativa de sono”, como explicam à chegada. Sossego é a palavra de ordem, num edifício em que mesmo os espaços comuns são só para hóspedes. Há uma aura de privacidade que se estende do terraço lá no cimo (com vista para o Mondego) aos corredores com luzes baixas, até aos quartos – 15, todos duplos e com camas especiais, a fazer valer o título de “spa do sono”.

As camas, da marca sueca Hästens, são feitas por mestres artesãos, segundo métodos que remontam a 1852 e tendo por base matérias-primas naturais como crina de cavalo, lã, algodão, linho e pinho sueco. Nem falta um certificado de autenticidade, a atestar que estamos perante uma cama do modelo Herlewing, de edição limitada a 200 exemplares. Adapta-se ao corpo, sendo massajada para recuperar a forma inicial, após o despertar. Surge acompanhada por outros produtos da Hästens, como edredões e vendas para os olhos.

Tudo é pensado para nos embalar, do menu de almofadas aos vídeos da especialista em sono Edie Perry, que passam na TV, mais as bandas sonoras acessíveis na aplicação Restore. Mas, antes de se testar a qualidade da cama, somos convidados para um chá ao estilo inglês, abrangendo finger sandwiches, scones e pastelaria fina portuguesa, descreve Sónia Felgueiras, diretora de marketing do Grupo O Valor do Tempo, detentor do hotel e da loja de conservas da Comur, no rés-do-chão.





A decoração de ambos os espaços é inspirada na Biblioteca Joanina da Universidade. Nos quartos, as casas de banho estão revestidas por lombadas de livros esculpidas em lioz, com gravação em ouro de 24 quilates. E o chá da tarde é servido numa sala onde esteve a sede da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, também com lombadas representando obras de autores que ali estudaram – entre eles, Miguel Torga, escritor e médico, cujo consultório se situava naquele mesmo largo (há uma placa a assinalá-lo).