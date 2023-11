Há novos petiscos e mocktails para provar no último piso do Neya Porto Hotel

Partilha é a palavra de ordem na mais recente carta do Último - Skybar & Lounge, instalado no último piso do Neya Porto Hotel. A partir de uma varanda de luxo sobre o Douro, saboreiam-se petiscos com frescos da época e mocktails.

Mais propostas gastronómicas para partilhar, com foco nas opções de base vegetal, e novos cocktails sem álcool, integram agora a carta do Último – Skybar & Lounge, instalado no último piso do Neya Porto Hotel. Diogo Pimentel, chefe executivo dos Neya Hotels em Portugal, refere que tem havido um aumento da procura por opções vegetarianas e veganas, bem como por bebidas sem álcool, por parte de quem fica hospedado neste alojamento, que assume preocupações a nível ambiental, social e económico. Estas refletem-se em distinções como o galardão Green Key, o selo de Sustentabilidade Ambiental We Care da Associação de Hotelaria de Portugal e, mais recentemente, o Quarto Solidário.

Segundo Diogo, esta nova carta do bar – com vista para o rio Douro, sala interior e esplanada -, propõe algo “muito português”, que são os convívios à volta de uma mesa cheia, coroada por tostas, que podem ser personalizadas, assim como as saladas e as tábuas de queijos e enchidos. Nas sanduíches, Diogo destaca a Club Sandwich da Horta, que faz uso dos frescos produzidos numa quinta em Almeirim, um recente projeto do grupo. Entre duas fatias de pão de forma, esta versão vegetariana da club sandwich leva abacate, queijo, ovo, alface, tomate e maionese.





Se houve propostas que apenas foram melhoradas, como as pizas e as tostas, outras são totalmente novas, como o capítulo Para Partilhar, onde se pretende acompanhar a sazonalidade e combater o desperdício. Entre 14 petiscos, encontram-se as batatas bravas com emulsões do chef, pastéis de bacalhau com maionese de pimentos assados, falafel de grão – preparado com o que sobra dos legumes servidos no restaurante do hotel Viva Porto, em pratos que não fazem uso do todo o produto -, choco frito com aioli de alho e coentros e ovos mexidos com farinheira ou espargos.

A nível de bebidas, a carta cresceu graças à introdução de quatro mocktails com Martini Floreale e Martini Vibrante, desenvolvidos pela equipa de bar. Há um Mojito (Quase) Com Álcool; o Cosmopolitan Inocence, com cereja e sumo de limão; um chá preto com maracujá; e chá fresco de camomila com limão espremido e alecrim.

Tudo isto é destinado a clientes, que ali ficam hospedados num dos 124 quartos, distribuídos pelo edifício que acolheu parte do antigo Convento de Madre Deus de Monchique de Miragaia, bem como a passantes, à semelhança do restaurante Viva Porto.

Também recente é o lançamento do Quarto Solidário nesta unidade Neya, que se destina a pais ou cuidadores de crianças internadas ou em tratamento no Centro Materno-Infantil do Norte, proporcionando-lhes alojamento e pequeno-almoço gratuitos. Dar conforto físico e mental às famílias é um dos objetivos do projeto, refere Yasmin Bhudarally, CEO da Neya Hotels.