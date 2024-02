Festejar o São Valentim embalados pela história de Pedro e Inês

Um hotel de cinco estrelas, 12 hectares de jardins, quase sete séculos de história e uma paixão lendária. Bem-vindos à Quinta das Lágrimas, em Coimbra, que agora serve de cenário a outros amores - e não só no Dia dos Namorados.

O Hotel Quinta das Lágrimas, instalado num antigo palácio do século XVIII, em Coimbra, está cercado por 12 hectares de jardins históricos, tem piscinas, spa e academia de golfe. Mas é sobretudo a ligação aos amores míticos de D. Pedro e D. Inês de Castro que faz deste cinco estrelas destino de eleição, quando se aproxima o Dia dos Namorados. Neste ano, a data é assinalada com um menu especial, servido no restaurante de “fine dining” Arcadas, cuja cozinha é dirigida pelo chef Vítor Dias.

O jantar, com diferentes momentos e harmonização vínica, tem lugar no dia 14 de fevereiro, estando aberto a não-hóspedes, por reserva. Às saudações do chef juntam-se dois pratos (pargo legítimo com papada de porco ibérico, cataplana e alga chorão; e pombo com foie gras, trufa, cogumelos e salsifis), para finalizar com uma sobremesa envolvendo morango e champanhe. “O teu coração” é como se chama esse doce, mais uma ponte para as lendas que ecoam, ali, a cada passo.

A propriedade, com quase sete séculos de história, está associada à paixão proibida entre Pedro e Inês; e à avó dele, a rainha Santa Isabel, que, em 1326, mandou construir um canal para levar a água de duas nascentes da atual Quinta das Lágrimas ao vizinho Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. Há também vestígios da passagem do Duque de Wellington – a propósito da sua visita, em 1813, foram lá plantadas duas possantes sequoias. Os espaços exteriores, com a sua mancha verde, são um trunfo do lugar, que guarda a Fonte dos Amores e a Fonte das Lágrimas. Diz-se desta última que nasceu das lágrimas de Inês, ao ser assassinada, e subsistem marcas do seu sangue na rocha.

Num passeio pela quinta, os hóspedes facilmente mergulham na natureza, em linha com a terapia da floresta que, no Japão, é encarada como medida de saúde pública e prevenção do stress (o nome é “shinrin-yoku”, ou seja, banhos de floresta). As visitas aos jardins e à mata podem ser feitas a solo ou em grupo, com ou sem guia – basta pedir informações junto da receção deste que é um dos membros da cadeia Small Luxury Hotels of the World (pequenos hotéis de luxo do Mundo).





A pensar naqueles que preferem fazer um “retiro romântico” noutra data, que não o Dia de São Valentim, o hotel mantém disponível, até 23 de março, um pacote que engloba uma noite de estadia e jantar com assinatura do chef Vítor Dias, além de uma oferta de boas-vindas. Na Quinta das Lágrimas, os quartos, de diferentes estilos, ocupam três alas: palácio, jardim e ala nova (projetada pelo arquiteto Gonçalo Byrne). Do seu rico património fazem parte ainda uma biblioteca e uma capela, não consagrada, onde já foram realizados casamentos.

Hotel Quinta das Lágrimas

Rua António Augusto Gonçalves, Coimbra

Tel.: 239 802 380

Email: [email protected]

Web: quintadaslagrimas.pt

Preços: menu de São Valentim, 85 euros/pessoa (inclui pairing de vinhos); pacote de retiro romântico desde 274 euros; estadia desde 117 euros (duas pessoas, com pequeno almoço)