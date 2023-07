Na requintada Pousada Palácio de Estoi acorda-se a olhar o barrocal algarvio

Considerado um dos melhores exemplares da arquitetura civil da 2.ª metade do século XVIII, o Palácio de Estoi (Faro) foi salvo da ruína e convertido em hotel. Tem 63 quartos, restaurante, piscinas, spa e ginásio e vista sobre o barrocal.

Nem todos os hotéis podem gabar-se de dar as boas-vindas aos hóspedes dentro de uma capela. É por ela que se entra na Pousada Palácio de Estoi, cuja receção não ocupa mais do que o estritamente necessário para deixar brilhar a decoração Luís XV dedicada à Sagrada Família. Cada ranger das tábuas lembra a história do que muitos eruditos consideram ser o maior exemplar do Romantismo no Algarve. Uma história que se iniciou no século XVIII, pelas mãos de um fidalgo da Casa Real.

No século XIX, o palácio foi comprado por Francisco José da Silva, futuro visconde de Estói. Ao cabo de um século na posse da mesma família, a Câmara Municipal de Faro adquiriu-o, em 1987, salvando-o do estado de abandono com o estatuto de imóvel de interesse público. Após um longo período de obras com projeto assinado pelo arquiteto Gonçalo Byrne reabriu como pousada (há 14 anos), integrando os “Monument & Historic Hotels” do grupo Pestana e a rede da Small Luxury Hotels.

A relocalização da receção teve lugar em 2020 e permitiu reconverter o espaço num pequeno museu sobre a ocupação humana do território, com peças arqueológicas romanas, islâmicas e clássicas. A entrada custa 2,50 euros, entre as 11h e as 18h.

O palácio, inspirado em Versailles, ocupa o nível principal do hotel e apresenta uma mescla de correntes artísticas, como o Neoclássico, Neo-rococó e Arte Nova. O teto do Salão Nobre, com temas mitológicos pintados sobre estuque, é um deslumbre; e no exterior há um jardim de buxo com estátuas e uma fonte, debruçado sobre Estoi.

Na ala nova do hotel situam-se os 63 quartos, a piscina exterior e o spa com piscina interior, sauna, banho turco, ginásio e sala de massagens. As refeições são servidas no restaurante O Visconde, cujo chef executivo, João Mendes, assina uma cozinha capaz de agradar a todos. As costeletas de borrego com mel e as coxas de frango com molho de cerveja são duas entradas tradicionais do barrocal algarvio.