Dormir sob o céu estrelado do Alqueva, na Herdade dos Delgados

A receber hóspedes há três anos, a Herdade dos Delgados acenou este verão com um restaurante renovado, de matriz alentejana. Uma boa desculpa para passar uns dias num camarote virado para o céu noturno, na imensidão do Alqueva.

Lua Cheia. Não podia haver nome mais apropriado para o restaurante da Herdade dos Delgados, um quatro estrelas aninhado à beira do Alqueva, sob o céu noturno do Dark Sky, o primeiro destino de astroturismo certificado no mundo. Ao leme da cozinha – e do destino do hotel da família, que gere com o irmão Pedro -, Ricardo Delgado conhece bem os pergaminhos desta região, desde que o pai os chamou ao castelo de Monsaraz para lhes mostrar o terreno onde nasceria o projeto familiar. “Nesse final de tarde o Alqueva pintou-se de uma paleta de cores incrível”, descreve Ricardo, formado em belas-artes, área que mais tarde uniu com a cozinha, já como chef. Autor da nova carta do Lua Cheia (também aberto a não hóspedes), quis este verão brincar um pouco com o óbvio, introduzindo um ceviche de robalo em cama de puré de manga e toques diferentes em outros pratos com produtos típicos, como o risoto de bochechas de porco preto ou os lagartos com puré de cenoura trufado.

O restaurante é apenas uma das facetas deste hotel gerido pela Amazing Evolution. Existem 24 quartos com vista para o lago ou castelo e três apartamentos autónomos para famílias, piscinas exterior e interior, sala de tratamentos, bar, e este inverno deverá trazer um novo ginásio e spa com sauna e banho turco. Tirando partido da posição invejável, o hotel tem trilhos para fazer a pé ou de bicicleta, campos de ténis e padel, e promove atividades na região, como passeios a cavalo ou de balão.