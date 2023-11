Descansar numa casa de contos de fadas, em Celorico de Basto

Anteriormente um espaço de férias particular, a Casa da Arosa é agora um turismo rural com capacidade para 12 pessoas. Um lugar quase mágico.

Chegados à pequena vila de Gandarela, em Celorico de Basto, não se imagina o que, para lá da rua principal, se mantém como que em segredo entre as árvores. Não se trata de um mistério ou um castelo bem guardado. Na verdade, está acessível para quem procura um escape da cidade. Trata-se do turismo rural Casa da Arosa e nada do que se possa descrever – ou até ver nas fotografias – fará jus ao que realmente se experiência naquele lugar quase que mágico.

Passando o portão verde de entrada, poderemos julgar estar no local errado. Afinal, a entrada automóvel dá de caras com uma capela que, à visita da “Evasões”, se encontrava de portas escancaradas. Há um pequeno altar no fundo do local de culto, que, no exterior, está rodeado do castanho outonal dos grandes carvalhos.





Ainda que o cartão-de-visita seja o espaço religioso, a visita a este fica para mais tarde. A entrada na casa faz-se uns metros à esquerda, numas escadas de pedra que levam a uma grande porta senhorial. E, para lá da porta, está um amplo sorriso e boa disposição para receber os que chegam. Quem faz as honras da casa é Ana Esquerdo, dona do espaço e uma nata acolhedora de pessoas.

Logo na sala de entrada é visível o que, pelo resto da casa, se virá a confirmar. Este é um grande edifício de pedra que, graças a uma decoração cuidada e repleta de pormenores pessoais, não se torna árida. A sensação de conforto é constante. Mais do que isso: poderemos não ter na família heranças imobiliárias semelhantes a esta, mas os detalhes espalhados aqui e acolá, desde as loiças tipicamente portuguesas às mantas em cada canto ou até as lareiras, dão a ideia de que estamos na casa dos avós.

Esta não é a casa da avó de Ana, mas poderia ser. O espaço foi adquirido por Ana Esquerdo e pelo marido para casa de férias particular. Mais tarde, o gosto por receber amigos tornou-se um hobby e o bem acolher passou a ser uma parte da ocupação do casal. Se os objetos falassem, um pouco por todo o pequeno palacete seria possível ouvir histórias sobre Ana e o seu gosto pela decoração. “Tudo foi escolhido por mim e há objetos que são pessoais, como algumas cómodas que já fizeram parte da minha casa, alguns armários de família e até quadros pintados pelo meu marido.” A única peça que já veio “comprada” junto com a propriedade foi até uma remodelação da própria Ana, que fez de uma pequena cama de criança aquela que hoje é a mesa de centro na sala da televisão.

Acrescentando à decoração e espaços amplos o serviço oferecido, mais do que na casa da avó, poderemos dizer que estamos quase que num castelo de princesas. Na Casa da Arosa, Ana Esquerdo recebe todos os convidados com a atenção que ela mesma gosta de obter. “O arrendamento deste espaço não é a minha ocupação profissional nem tinha qualquer experiência quando conhecei a fazê-lo, por isso tudo o que oferecemos aqui é inspirado no que eu e o meu marido gostamos de ter quando vamos viajar.” Há toalhas, roupões e chinelos personalizados com o logótipo da Casa da Arosa. Há lençóis cuidadosamente prensados a ferro depois de colocados no lugar. Há colchões e almofadas que, apenas olhando, chamam ao descanso.

Falando de serviços pensados ao detalhe, é também de referir que todas as reservas são recebidas com a mesa posta. Quer seja hora de pequeno-almoço ou de jantar, Ana Esquerdo prepara uma principesca panóplia de pratos, talheres, copos, guardanapos – como que lembrando a grande refeição ilustrada no filme “A bela e o monstro”.





Saído de um filme de princesas encantado parece também o espaço exterior. Passando o salão inferior da casa, as vidraças brancas dão acesso à zona de refeição ao relento, encabeçada por um jardim suspenso. Os jardins, repletos de diferentes árvores, guardam ainda espaço para uma piscina, um baloiço, um pequeno lago e uma área de churrasco. No interior, a casa tem capacidade para 12 adultos, sendo possível, mediante requisição, adicionar berços ou camas de criança. Todo o espaço está equipado para receber o número total de convidados, desde as toalhas à loiça. A Casa da Arosa é reservada apenas na totalidade dos seis quartos.