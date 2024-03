Quinta do Outeiro: descansar no sossego do campo, em Ponte da Barca

Na mesma família há várias gerações, a Quinta do Outeiro, em Ponte da Barca, é um refúgio de tranquilidade para quem ali queira desfrutar da natureza, participar nas atividades agrícolas ou tão-somente descansar numa casa com quase 500 anos, reabilitada por Souto Moura.

A abordagem minimalista da obra de restauro da casa da Quinta do Outeiro, assinada pelo arquiteto Eduardo Souto Moura, manteve a traça original, deixando em destaque as grossas paredes de granito que sustentam o edifício desde a sua fundação, em 1595. A cobertura ajardinada esconde a habitação na paisagem verde, feita de castanheiros e vinha. E os interiores em tons claros e suaves deixam entrar a natureza (e a luz natural) pelas janelas, que se junta ao conforto de uma lareira ou de um recanto de leitura. É uma casa de campo familiar, onde se vai para desacelerar e apreciar o sossego campestre, como era o intento de Sebastião e Inês Sousa Pinto quando pensaram criar um projeto de turismo na propriedade que o bisavô de Inês comprou em 1933.

Antes de abrirem o seu refúgio ao público, no ano passado, o casal empreendeu na reestruturação agrícola da quinta. “Em documentos que entretanto descobrimos e que falam da história da fundação da propriedade dizia que já nessa altura se produzia vinho e castanhas, que foi exatamente o que nós fizemos sem saber. Plantámos castanheiros, vinha, e também mirtilos”, conta Sebastião.

Ao longo dos oito hectares da quinta, onde cabe ainda uma piscina no meio do quadro verde, os hóspedes são convidados a participar em várias atividades agrícolas, seja na colheita dos mirtilos durante os meses de verão, nas vindimas de setembro, ou na apanha da castanha logo a seguir. As experiências disponíveis incluem ainda provas de vinhos, do rótulo Partilha, produzido ali na quinta, e também de outros produtores da região; massagens “in situ” por marcação, e passeios de jipe, a cavalo ou de bicicleta, que levam, por exemplo, a explorar o Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A casa tem capacidade para acolher até 16 pessoas e pode ser alugada na totalidade para convívios de amigos ou familiares. Dispõe de sete quartos, sendo que um deles está ligado a uma sala de estar com sofá-cama, à qual pode ainda conectar-se outro quarto, fazendo uma boa opção para famílias. É importante referir que crianças com menos de dez anos só são permitidas no aluguer da casa em exclusividade. Para quem não quiser sair daquele reduto para almoçar ou jantar, o alojamento também providencia refeições, por encomenda, escolhidas a partir de uma carta predefinida ou feitas à medida.

Quinta do Outeiro. Travessa do Outeiro, 90, Ponte da Barca. Tel.: 938 434 804. Web: quintadoouteiro.com. Preço: quarto duplo desde 170 euros/noite (com pequeno-almoço). Pacote especial Páscoa (25 de março a 1 de abril): desconto 50% a partir da terceira noite