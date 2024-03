Costa do Sal: um hotel a flutuar na ria de Aveiro

Ficar no Costa do Sal é viver uma experiência voltada para a Ria de Aveiro, num navio- hotel centenário com as comodidades de um alojamento de charme. A envolvência inspira também a carta do restaurante, que vai buscar o peixe ao Mercado da Costa Nova.

Cabines (parcialmente) submersas pela ria, um restaurante recém-voltado para a comida de tacho e de mar, um bar panorâmico e um rooftop (sujeito às condições climatéricas), tudo isto cabe num navio-hotel centenário, ancorado num braço da Ria de Aveiro. O hotel é o Costa do Sal, e o navio chama-se Invicta, mas já teve outros nomes (e outras vidas) antes de se estrear como alojamento de charme na frente ribeirinha da Costa Nova, em Ílhavo. Construído em França, em 1906, o então Petite Prince funcionou como ferry, mantendo-se no mesmo serviço quando foi para os Países Baixos, renomeado como Smaragd (Esmeralda). Chegou a Portugal em 1996 para integrar a frota de cruzeiros da Douro Azul, adotando o nome atual. E em 2021, depois de vários anos parado e de profundas obras de restauro, renasceu como navio-hotel.

“A carcaça é antiga mas o resto já foi tudo modernizado”, diz Ricardo Morgado, diretor do Costa do Sal, reforçando que a reforma do navio foi feita para garantir o máximo de conforto aos hóspedes, mas sem “estragar a essência” de dormir numa embarcação com tantas camadas de história. A experiência pode ser vivida de várias formas: numa das cabines standard, com vista costa ou vista ria, onde cabe uma confortável cama de casal, secretária, armário, televisão, ar condicionado e uma casa de banho funcional; numa cabine superior, mais espaçosa; numa das suítes equipadas com sofá cama e janelas panorâmicas; ou, para os mais entusiastas do mundo náutico, nas recém-inauguradas cabines Smart, que se encontram quase na totalidade debaixo de água. Estas diferem ainda por só estarem disponíveis na tipologia twin e por conservarem o mobiliário de época – eram as antigas cabines da tripulação – em contraste com o mais moderno das restantes.

Comum a todos os níveis da experiência é o contacto privilegiado com a ria, a principal decoração de todos os espaços do navio, incluindo o restaurante, onde o chef Simão Ratola, que acaba de assumir as rédeas da cozinha, trabalha sabores locais, em pratos como o arroz rico do mar, tirando proveito da proximidade do Mercado do Peixe da Costa Nova, ali mesmo em frente.

Quem quiser explorar a região, como é recomendação do hotel, tem bicicletas para alugar, a que se irão juntar no verão os caiaques e as pranchas de paddle, para desfrutar ainda mais da ria. Os dias quentes também vão trazer de volta ao rooftop os sunsets com música ao vivo e noites de cinema ao ar livre.

Costa do Sal. Avenida José Estevão, 238, Gafanha da Encarnação, Ílhavo. Tel.: 913 301 217. Web: costadosal.com. Preço: quarto duplo desde 80 euros/noite (com pequeno-almoço)