Convent Square Hotel: antigo convento dá lugar a hotel de luxo no Rossio

O antigo Convento de São Domingos foi transformado no Convent Square Hotel, um cinco estrelas cuja localização, no Rossio, é um trunfo para (re)descobrir a zona antiga da cidade. Uma viagem que remonta há oito séculos e tem agora uma abordagem moderna.

Sobrevivente. É assim que Marco António Noivo, guia intérprete mestre em História de Arte, Património e Teoria do Restauro, adjetiva a imponente Igreja de São Domingos, construída a mando do Rei D. Sancho II, em 1241, em pleno Rossio. “Esta igreja ultrapassou todas as calamidades – cheias, sismos e um brutal incêndio – e sempre se manteve como a principal igreja da Baixa de Lisboa”. Hoje, porém, só conserva um muro de pedra na sacristia. O que se vê resultou das sucessivas campanhas de reconstrução da igreja de ordem dominicana.

Reconstruído após dois grandes sismos, o último em 1755, este local de culto viria a sofrer um grande incêndio, em 1959, responsável pelo aspeto carbonizado das paredes e colunas do interior, que o projeto de reconstrução decidiu deliberadamente manter. Já a capela-mor em talha dourada, desenhada por João Federico Ludovice, resistiu quase inexplicavelmente às altas temperaturas do fogo. Muitos visitantes, lisboetas e estrangeiros, ficam a admirá-la entre as missas que decorrem de hora a hora, assim como o teto esponjado em tons ocres.

Ao lado da Igreja de São Domingos encontrava-se o convento da Ordem dos Dominicanos, tão próxima e influente junto do poder real que dele recebeu uma extensa parcela de terras, num perímetro que ia do Rossio até à Praça do Martim Moniz. Em 1834, por via da extinção das ordens religiosas, o convento foi encerrado e o seus claustros e dependências vendidas em hasta pública. Até há bem pouco tempo era ali que funcionava a loja de louças e tecidos Brás e Brás, até o edifício dar lugar ao primeiro Vignette Collection do país.

O Convent Square Hotel Vignette Collection manteve tudo o que foi possível recuperar: azulejos dos séculos XVII e XVIII, colunas inteiriças com capitéis em rolo de pergaminho e o chão em lajes de calcário com fósseis de trilobites, também na Sala do Capítulo. “Era aqui que se reunia a congregação nas suas grandes decisões e se lia o capítulo diariamente”, conta o guia. Agora é o restaurante e bar Capítulo, com menu da autoria de Vítor Sobral.

Na carta de matriz portuguesa e lusófona, cuja ideia é partilhar doses à mesa, cabem pratos como robalo marinado com citrinos e couve-flor; pataniscas de bacalhau com maionese de coentros e wasabi; presa de porco preto assado com vinho tinto e gengibre; e pudim Abade de Priscos, entre as sobremesas. A oferta de bebidas, por sua vez, recupera o saber-fazer dos monges dominicanos, que faziam chás e tisanas medicinais com ervas plantadas nos claustros. O Elixir, com xarope de alecrim e licor de laranja, é um dos oito cocktails originais.

Lugar de hospitalidade desde que há oito séculos recebia peregrinos e membros reais, os claustros acolhem agora os hóspedes e passantes com sofás confortáveis, banda sonora ambiente e uma escultura de Pedro Cabrita Reis – modernidade que contrasta com a pedra calcária austera que a rodeia. Na ala em frente localizam-se os 121 quartos, cuja alcatifa reproduz o chão da igreja, assim como uma piscina interior, sauna e ginásio, no quinto piso.

O ritual do chá com scones, da Infusões com História, é servido diariamente no átrio às 17h.