Braga: na nova Quinta das Areias há vinhas, piscinas, rio e sossego

O verde característico da paisagem minhota abraça a Quinta das Areias Wine Country House, um agroturismo junto ao rio Cávado com cinco quartos, um bungalow e uma suíte no interior de um antigo sequeiro.

Repousar entre as vinhas é o convite da Quinta das Areias Wine Country House desde que abriu portas em março deste ano. Instalado junto ao rio Cávado, na freguesia de Crespos, em Braga, esta unidade de agroturismo representa a faceta hoteleira do Solar da Pena, um projeto vitivinícola iniciado pelo empresário minhoto José Correia em 2018.

A poucos metros do histórico solar que dá nome à marca de vinhos, descobre-se uma antiga propriedade agrícola totalmente recuperada, onde existem cinco quartos, entre duplos e familiares, cozinha comum, sala de estar e uma sala de pequenos-almoços com varandim.

Externas à casa principal ficam duas suítes especiais. Uma foi idealizada no antigo sequeiro e reúne um quarto, uma pequena sala de estar e kitchenette. Já a segunda suíte encontra-se num bungalow, também equipado com kitchenette, e uma varanda suspensa, com jacúzi e vista para a vinha. Vinha essa que inspirou a decoração dos interiores e onde acontecem atividades como piqueniques e provas de vinhos.

Outras sugestões para ocupar o tempo passam por aproveitar as piscinas – uma para adultos e outra para crianças -, aceder diretamente da propriedade ao rio Cávado e visitar a bonita praia fluvial do Cavadinho, que fica a cerca de 900 metros. Dentro de pouco tempo, a Quinta das Areias irá crescer, graças a mais quatro bungalows e uma casa com quatro quartos junto ao rio.