Bacharéis Charming House: a história desta casa deu um livro

De um edifício de 1878 na Figueira da Foz, que passou por diferentes gerações de magistrados, nasceu a Bacharéis Charming House. Tem sete quartos, dois apartamentos e muito para contar, tanto ao vivo como no papel.

É um edifício histórico, aquele em que funciona a Bacharéis Charming House, na Figueira da Foz. O alojamento, com sete quartos e dois apartamentos T1, fica numa casa construída em 1878, no núcleo antigo da cidade, e uma das suas singularidades é ter pertencido a diferentes famílias ligadas ao Direito – o que explica o nome. À entrada, destaca-se a escadaria original, encimada por umas portas resgatadas do sótão. Foi lá que foi encontrado, também, o baú que permitiu conhecer melhor a casa e os antigos habitantes.

O referido baú, que era de um juiz e agora está na sala de leitura, continha livros de direito e outros documentos – entre eles, revistas francesas e espanholas de época, cujas páginas foram usadas para fins decorativos. Isso é visível no salão onde são servidos os pequenos-almoços, bem como nos quartos, com imagens agrupadas segundo temas e nomes em latim – por exemplo, “Amicitia” (amizade) ou “Ex libris” (de entre os livros). Aquelas revistas também traziam moldes de costura, e vêm daí os padrões reproduzidos nas cabeceiras das camas.

Por detrás do projeto, que envolveu uma equipa multidisciplinar, estão os irmãos Vitória e Rafael Abreu. Já trabalhavam juntos na empresa familiar Cevadas – Casa das Carnes do Ervedal, em Quiaios, dedicada à produção de enchidos, e em 2016 adquiriram a casa onde fica a Bacharéis. “Esta pequena aventura começou no dia da escritura”, quando souberam que ali teria vivido Maria Laura Campos Paiva, tida como uma das amantes de Salazar, conta Vitória.

Decidiram, então, investigar. Contactaram a arquiteta Alane de Holanda com vista à recuperação do edifício, depois entraram em cena o historiador Francisco Queiroz e a antropóloga Frederica Jordão. Todo esse trabalho resultou num livro assinado pelos três, congregando aspetos relacionados com a arquitetura, o levantamento histórico e os testemunhos das últimas arrendatárias. A obra “A casa dos bacharéis” foi lançada em março e está à venda no próprio alojamento, por 15 euros, podendo também ser enviada por correio.

O projeto de reabilitação procurou preservar a arquitetura da casa, a sua história e identidade, explica Vitória Abreu, apontando as paredes mestras em madeira, à entrada. “Tirámos o estuque e deixámos o osso à vista”, comenta. Algumas partes da estrutura original ficaram a nu propositadamente, “para se ver como era a construção”, num espaço que combina elementos antigos e contemporâneos de forma harmoniosa. A abertura estava pensada para 2020, a pandemia adiou um pouco os planos, mas a Bacharéis Charming House aí está, com muito para contar e outro tanto para viver. Os hóspedes têm ao dispor várias experiências: piqueniques com sabores da região, passeios de jet ski ou de veleiro, entre outras atividades com parceiros locais.