Há cerâmicas e outras artes na Casa de Campo, em Oeiras

Na nova Casa de Campo, o saber fazer manual mostra-se em várias camadas - cerâmica, saboaria, azulejaria, pintura e bijuteria – mas sempre com a mesma premissa: dar palco aos artesãos nacionais.

O desejo de mudar de vida e a paixão que nutre desde sempre pelo saber fazer manual levaram Catarina Fitas a deixar a engenharia informática para abrir a Casa de Campo, a nova loja que une cerâmicas e outras artes no centro histórico de Oeiras, para onde se mudou há três anos.

“Sempre fui interessada por cerâmica, por artesanato, por negócios de pequenos artesãos, projetos pensados pelas suas próprias cabeças”, explica a responsável de 29 anos. Na sua loja só vende material 100% artesanal e português, de vários pontos do país, e alguns desta localidade. “Além disso, não existia uma loja de rua nesta zona de Oeiras focada na cerâmica”, acrescenta a dona da loja, com preços para todas as carteiras.

A cerâmica é o pilar central, com peças decorativas e utilitárias – jarras, canecas, pratos, copos, floreiras e sardinhas, entre outras – que fazem brilhar vários materiais, do barro alentejano, às loiças das Caldas da Rainha e ao barro preto nortenho, em cores ora mais neutras, ora mais garridas. “O objetivo era o de juntar, no mesmo espaço, o trabalho de vários pontos do país, alguns menos acessíveis, e dar-lhes visibilidade”, diz Catarina.





Pelas prateleiras da Casa de Campo, cabem outras camadas do trabalho manual nacional. São os casos dos ramos de flores secas, da zona de cesta ria, das tábuas e utensílios de cozinha em madeira, ilustrações, aguarelas, ambientadores ecológicos, peças de azulejaria e bijuteria feita com especiarias – gengibre, canela, café, etc. Destaque ainda para a secção de saboaria artesanal, vinda de Olhão e Viseu, com cheiros variados – rosmaninho e mel, alecrim e argila, azeite e jasmim, entre outros.

A missão social também não ficou esquecida, com o cantinho dedicado aos produtos da Dress a Girl, a associação que ajuda crianças desfavorecidas em África. A totalidade das vendas destas peças – cadernos, individuais, almofadas de trigo, desmaquilhantes reutilizáveis, por exemplo – revertem a favor da associação.