Vinhos Mainova e restaurante Híbrido unem-se em jantares mensais, em Arraiolos

Dois novos projetos - os vinhos Mainova e o restaurante Híbrido, do chef João Narigueta - unem-se em jantares mensais para celebrar as raízes do Alentejo, entre castas autóctones e ingredientes esquecidos. O primeiro é a 6 de março, na Herdade Fonte Santa.

Há década e meia, a família de Bárbara Monteiro começou a plantar os 20 hectares de vinha e 90 de olival que vestem a Herdade da Fonte Santa, no Vimieiro, Arraiolos. Inspirada nas raízes agrícolas dos avós, a jovem trocou Lisboa e o marketing pelo Alentejo e criou a Mainova – sendo ela a mais nova de três irmãs. Nos últimos três anos, tem-se apostado em castas autóctones com tradição regional, que resultam em 13 referências no mercado, entre as gamas Mainova (de entrada), Moinante (mais irreverente), Milmat (reservas) e Mainada (monovarietais, os mais recentes). Comum é a preocupação ambiental, com a certificação biológica a ficar completa na próxima vindima.

Na adega, fazem-se visitas guiadas e provas de vinho e azeite, mas o enoturismo da Mainova soma mais uma atividade: os jantares em parceria com o chef João Narigueta, do restaurante eborense Híbrido. A iniciativa Mainova à Mesa acontece uma vez por mês – o primeiro a 6 de março – com menus entre cinco a oito pratos, harmonizados com vinho da casa.

Na Herdade da Fonte Santa, Narigueta estende a visão que já assume no Híbrido, aberto em 2020: pegar em receitas tradicionais e ingredientes esquecidos (como cardos, calêndulas silvestres ou margaças, “a falsa camomila”) e dar-lhes uma roupagem contemporânea. Aqui, produto local e sazonal é o pilar, entre plantas comestíveis que vai recolhendo, carnes alentejanas e peixe e lagostim do Alqueva. “Sou quase um recoletor da natureza e transporto isso para a cozinha. Temos que pensar no futuro. Não só praticá-lo, como promovê-lo. Comer o que existe, na altura certa, é fundamental”, explica o jovem chef, natural de Montemor-o-Novo.

Na sala dos jantares, com vista para a vinha da Mainova, servem-se pratos definidos pelo que a estação ditar, criados com a ajuda do chef Márcio Baltazar, chef pasteleiro do estrelado Ocean. Fiambre de javali com maionese de sobreiro; bacon de vaca; húmus com flores silvestres; canja de lagostim com rissol deste crustáceo e peixe do rio, funcho, rosas e citrinos; frango do campo fricassé; e marshmallow de uva com caramelo e flores de pétala de amendoeira são exemplos da dinâmica dos jantares mensais, com futuras datas anunciadas nas redes sociais.

Mainova à Mesa

Herdade da Fonte Santa, Vimieiro.

Tel.: 910732526

Web: mainova.pt.

Preço: jantares mensais a rondar os 120 euros/pessoa.