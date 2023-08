Venn Canteen, uma cantina vegetal no Porto

A Venn Canteen, uma extensão do projeto Venn Foods, faz-se de comida vegana, criativa e despretensiosa, servida ao almoço e ao jantar, num espaço frugal, perto de Santa Catarina.

Sabor, criatividade e responsabilidade ambiental cruzam-se na Venn Canteen, qual diagrama. Esta recente cantina na Rua de Fernandes Tomás é a extensão do projeto Venn Foods, um serviço online de entrega de caixas de receitas de base vegetal que surgiu durante a pandemia. E foi precisamente no espaço amplo, que funciona como armazém de stock, que abriu o pequeno restaurante no início do ano, ocupando atualmente a zona de entrada, com 20 lugares sentados.

À semelhança dos produtos selecionados para as caixas da Venn Foods, também os ingredientes que chegam aos pratos, como legumes, vegetais, fruta, cereais ou algas, são, na maioria, de fornecedores portugueses, sendo que alguns deles trabalham com agricultura regenerativa. A preocupação ambiental e a economia circular são dois dos pilares do projeto, que se quer com uma baixa pegada carbónica, explica Snider Rodrigues, um dos três sócios do projeto, ao lado de Monika Bloch e de Julian Fernandes. Soma-se ainda a vontade de trabalhar com estúdios portuenses para dar uma refrescadela no mobiliário e na decoração do espaço.

Da cozinha saem as criações coloridas de Monika, que muda as cartas do almoço e do jantar todas as semanas, baseando-se nos frescos que vai recebendo. A abordagem da polaca – que passou por espaços como o extinto Bird of Passage e o café Época, e fez pop-ups no ateliê Hotelier – não é tanto imitar ou adaptar pratos de carne ou de peixe, mas sim enaltecer os ingredientes sazonais em propostas algo sofisticadas, com uma apresentação despretensiosa, preços acessíveis e “que façam as pessoas felizes”.

A inspiração chega-lhe de todo o lado, revela a autodidata, com formação em nutricionismo e adepta de ervas aromáticas, especiarias, picles e flores. Vem do Instagram, de livros de receitas, das cozinhas do mundo, da comida da mãe, e resulta em pratos singulares, como a salada de chuchu. Quando Monika se viu com o legume, geralmente utilizado na sopa, decidiu celebrá-lo inteiro numa surpreendente salada, juntando-lhe polenta frita, caldo frio de pepino, milho doce, picles de malagueta vermelha, picles de cebola roxa e chalotas. Com os cogumelos portobello, shiitake e marron que recebeu, fez um rigatoni al tre fungi, que levou também tomilho, vinho branco e “parmesão”. Na mesma semana, ao almoço, houve ainda couve frita à moda polaca com brioche de fermentação lenta, harissa verde com salada de curgete assada e gelado de sementes de papoila com doce de groselha preta e flor de sabugueiro. Para breve, terá os polacos pyzy, uma espécie de gnocchi à base de batata e amido de milho, com recheio de couve fermentada, cogumelos, nozes, cebola frita e “natas” azedas.

Já os jantares, servidos à quinta e ao sábado, funcionam com pratinhos, os quais Monika sugere pedir dois a três por pessoa. Na semana da visita da “Evasões” havia opções como polenta cremosa, salada de melão, húmus de abóbora e cevada perolada. Mais do que para provar pratos veganos, Snider acredita que as pessoas vão à Venn Canteen “para comer boa comida”.