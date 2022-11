Um outono de promessas cumpridas na nova carta do Porto Novo

Há uma carta nova para experimentar no Porto Novo, no Porto. Com influências mediterrânicas e da cozinha tradicional lusa, tratadas com imaginação pela equipa de Ilídio Barbosa.

Cruzam-se várias correntes na nova carta do restaurante Porto Novo, inserido no Sheraton Porto Hotel & Spa. São promessas feitas por escrito e que se cumprem nos pratos: estão presentes ecos da cozinha tradicional portuguesa, bem como da frescura naturalista associada ao Mediterrâneo, pensados e reconfigurados com sofisticação q.b.

As propostas são da responsabilidade de Ilídio Barbosa, chef de longa data do Porto Novo, e sua equipa, onde se inclui o não menos perene sous chef José Moura. A amostra experimentada pela “Evasões” segue à risca a linha anunciada, logo a partir das entradas. O carpaccio de polvo da nossa costa é tenro e macio e intenso, ladeado de puré de ervilha, gema de pimentos tricolores, vinagrete de maracujá e rebentos de coentros. Não menos intenso resulta o ceviche de dourada e bonito, com regueifa salgada, cebola roxa, ovo de codorniz escalfado, pistácio caramelizado e micros verdes. De terra firme chega o tataki de novilho Angus, lacado em sementes de linhaça e pinhão tostado, com brownie de abóbora e limonete.

A coerência estende-se aos pratos de peixe, sobretudo ao exuberante sauté de robalo com citrinos, acompanhado por canelone de rúcula, lagosta e legumes, e molho de alho doce e rebentos de ervilha. Mas também ao peixe-galo e camarão, mais risoto de tomate coração de boi, molho de basílico e micros verdes. E ao creme de lavagante, com ravióli de marisco e azeite de crustáceos.

Da terra, isto é, da carne, há lombinho de cordeiro com crosta de pistácio e menta, acompanhado de rosti de batata, abóbora menina e legumes bebé, mais molho de rosmaninho. Costeleta de vitela de leite grelhada com tomilho serpão, batata assada com tempero de ervas, legumes caramelizados e molho bearnês. E presa de porco bísaro a baixa temperatura, servida com migas de espargos e tomate. Todos com conforto em abundância.

A criatividade estende-se às sobremesas: há um mil folhas de amêndoa, pudim abade de Priscos, telha de syrup e caramelo; e um pudim de nata e café com sorvete de pitaia e nougat de amêndoa. Trocam as voltas a clássicos da doçaria de cá.