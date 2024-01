Um mundo de sabores no restaurante Journey, em Campo de Ourique

Com apenas seis mesas, o Journey é o novo restaurante de Campo de Ourique, Lisboa, com o know-how de quem se tornou estrela no MasterChef Índia.





Sábado, numa noite tranquila e agradavelmente fria – sem contrassenso -, vamos até ao simpático bairro lisboeta de Campo de Ourique. À porta do Journey, um restaurante singular que abriu há apenas três meses, esperava-nos Ksenia Naumova, uma lituana que fora jornalista de viagens e comida em revistas prestigiadas como a “National Geographic Traveller”, “GQ” ou “Saveurs e que agora gere o espaço em parceria com a chef Anuroopa Banerje, que já foi estrela de televisão no programa “MasterChef Índia”. A história deste encontro é tão deliciosa quanto as refeições que por lá comemos – já lá vamos.

Ksenia conheceu Anuroopa Banerje num autocarro, imagine! Conta-nos a lituana, que se define como nómada digital, que tudo aconteceu de forma espontânea, algo que relaciona com ‘o destino’, ou na versão da chef com os ‘deuses indianos’.

“Estava a trabalhar no Peru e apanhámos o mesmo autocarro para Paracas, no último dia de 2021. Entre conversas, percebemos que tínhamos paixões muito semelhantes. E éramos solteiras.” Mais tarde, a chef foi desafiada para vir para Portugal, mais propriamente para um restaurante no Porto. Mas um erro de “casting” das funções a desempenhar por Anuroopa levou-a a desistir do projeto, mas não do nosso país. Foi aí que ligou à (nova) amiga lituana desafiando-a a abrir um espaço em Lisboa. Surgiu, então, o Journey, que elas definem como um espaço que oferece gastronomia de viagens. “Trazemos um mundo de sabores. Usamos a cozinha internacional com um toque especial das especiarias da Índia. E acho que consigo interpretar o que cliente gostava de experimentar. Personalizar”, disse-nos a chef enquanto nós apreciávamos um gin com as tais especiarias orientais e três entradas que ficam na memória: ceviche peruano de peixe (11€), croquete de bacon com cebola caramelizada (11€), chutney de maçã e arandos e vieiras fritas em molho de queijo e trufas (10€).

Entre pequenas histórias e um sorriso de orelha a orelha, a chef diz-se fascinada com Lisboa, muito particularmente com Campo de Ourique. “Eu vou todas as manhãs ao mercado comprar peixe fresco, os legumes, as frutas… É incrível.” Com os pratos principais já em cima da mesa – existem apenas seis mesas para salvaguardar um ambiente tão requintado quanto descontraído – e uma vontade enorme de continuarmos a ser surpreendidos, lá fizemos um último brinde com votos de sucesso para as novas empreendedoras. Bochecha de vaca estufada em molho de ervas aromáticas, vinho e especiarias (18€); caril costeiro com pilaf de passas (14€); pedaços de frango Kulfi (13€); e o que gostámos mais: carne de porco assada lentamente ao molho de vinho tinto com chutney de caju e tomate, batata masala e puré de batata com açafrão (16€).

