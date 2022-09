Um Banzé de novos petiscos no Saldanha, dos ovos rotos ao bitoque de lagosta

Com novo chef na liderança da cozinha, o Banzé na Petiscaria reforçou e ampliou a sua carta. No Saldanha, o restaurante tem novidades como iscas de bacalhau, ovos rotos, migas de morcela com picadinho e leitão confitado, para provar sem grandes horários, às refeições ou entre estas.

Verão é sinónimo de petiscar, sem pressas nem horários. E por isso mesmo, o Banzé na Petiscaria renovou a sua carta e reforçou-a com petiscos e pratos mais compostos, mais aproximados de uma visão tradicional ou com toques mais contemporâneos. No restaurante que abriu no final do ano passado no Saldanha, a carta surge de cara lavada com a liderança na cozinha do chef Luís Barros – até aqui sub-chef do espaço -, o madeirense que soma no seu currículo casas renomadas de Lisboa como o Tavares e o 100 Maneiras.

Na parte de petiscos, salgados e sopas – que podem ser provados sem rigidez de horários, já que o Banzé não encerra entre almoço e jantar -, há novidades como o Queijo Monte da Vinha gratinado com compota de cebola roxa e abóbora (7€), o gaspacho andaluz com sapateira (7€), os ovos rotos, a piscar o olho à capital espanhola (8,80€), o “bitoque” de lagosta (19,80€), o cozido da casa, que agora surge numa versão de petisco (12,80€), e as migas de morcela, agora renovadas e acompanhadas com um picadinho algarvio e ovo a baixa temperatura (8,80€).

Destaque ainda para o fiel amigo, que mostra a sua versatilidade ao surgir na carta de várias formas, com as iscas de bacalhau com maionese de alho (que vieram substituir as pataniscas, 6€), com os pastéis de bacalhau (três unidades, 6€) e com o bacalhau com broa e grelos (16,50€), este último já no leque de propostas mais compostas. Aqui juntam-se outras novidades, como o clássico polvo à lagareiro, com azeite de pimentão fumado (18,50€), o robalo do mar, que liga a nossa costa a um toque oriental, com legumes grelhados e caldo de dashi (19,80€) ou o leitão confitado a baixa temperatura com batata assada e grelos (19,80€).

Outras novidades guardam-se para o fim, com três sobremesas novas: as nectarinas aromatizadas com manjericão e chantili de mascarpone, o cheesecake de framboesa e o bolo de chocolate. Por estes dias, também há novos menus executivos para os dias úteis, com pratos diferentes todas as semanas, com combinações que partem dos 12 euros.

Desde o mês passado, o sábado e domingo também ganham força no Banzé, com a entrada de brunch na carta, sempre entre as 12h e as 16h. Para provar no interior ou na esplanada de 24 lugares virada para a Rua Tomás Ribeiro, com sombra a pensar nos dias mais quentes, mas equipada com aquecedores, já a antecipar os meses frios que virão. Enquanto o calor ainda se mantém, é aproveitar as sangrias recentes da casa – caso da de melão, pepino e manjericão – e cocktails de assinatura, como são os casos do vistoso Marilyn Kiss (rum, frutos vermelhos, gengibre, lima, hortelã e caviar) e do fresco Margarida da Ribeira (tequila, citrinos, gengibre e hortelã da ribeira).