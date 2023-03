Três mercados para comer e beber um copo

Dezenas de opções para comer (e beber), no mesmo lugar, é aquilo que oferecem espaços como A Praça, em Lisboa, o Mercado Beira-Rio, em Vila Nova de Gaia, e o Mercado do Bom Sucesso, no Porto. Às refeições ainda se junta a experiência de compra de frescos ou produtos artesanais e orgânicos, moda ou decoração, concertos e oficinas.

# Mercado Beira-Rio | Novo e antigo juntos em frente ao Douro

GAIA Bancas de frescos e projetos de gastronomia convivem em harmonia sob o mesmo teto, com ar de rio Douro e morada na Avenida Ramos Pinto.

A bordo da tendência dos mercados revitalizados, o Mercado Beira-Rio, de 1937, apresentou-se modernizado em 2017, mantendo os vendedores e as suas bancas, agora melhoradas, de fruta e legumes, de charcutaria e de pão, em convívio com projetos de gastronomia. Em frente ao Douro, tanto se petiscam tábuas de queijos na Queijaria Portuguesa como se provam novos sabores no Botequim à Brasileira. Não faltam francesinhas, no Meat Me, nem pratos de bacalhau, no Bacalhau do Porto. Na Beer Experience escolhe-se a cerveja e os brigadeiros do Brigadão ajudam a acalmar a gula, no interior ou numa das duas esplanadas, em frente ou nas traseiras do edifício. ALS

# Mercado do Bom Sucesso | Petiscos acompanhados de música

PORTO Comer, beber, comprar a até assistir a um concerto – este edifício ao lado da Rotunda da Boavista presta-se a tudo isto desde que reabriu renovado em 2013.

O antigo mercado de 1952 reabriu há dez anos de cara lavada e com uma oferta cultural e gastronómica diversificada. As bancas de frescos deram lugar a cerca de 50 negócios, que se vão alterando esporadicamente, permitindo fazer qualquer refeição no mercado, do pequeno-almoço ao jantar. Há brunches, açaí, comida vegetariana, mexicana, italiana e japonesa, cachorros artesanais, francesinhas, mariscos e sandes de leitão, assim como gelados, chocolates, bolos e bubble tea. As bancas de vinhos, cocktails e cervejas ajudam a completar a refeição. O mercado faz-se também de lojas, de moda, decoração e uma pet store. Mensalmente realizam-se concertos e, pontualmente, provas e oficinas. ALS

# A Praça | Dar palco ao que é português

LISBOA Aqui, no Hub Criativo do Beato, junta-se garrafeira, queijaria e charcutaria,mercearia, padaria, bar e uma área dedicada a azeites DOP, entre outras valências.

N’A Praça, os clientes podem provar os produtos antes de os comprar ou vice-versa, tirando partido de um novo modelo de venda a retalho integrado num lugar de cultura e lazer. O menu reúne produtos de cada um dos espaços e sugere tanto pratos mais elaborados como sanduíches, tábuas para partilhar ou ostras. Cláudia Almeida e Silva desenhou todo o projeto, reunindo um elenco de mais de 140 produtores, responsáveis pelos mais de 700 produtos “artesanais e orgânicos” que já são vendidos na loja online – onde A Praça começou antes de abrir no Beato. AR

Mercado do Bom Sucesso

Praça do Bom Sucesso, 74-90 (Boavista)

Tel.: 226 056 610

Web: mercadobomsucesso.pt

Das 8h às 23h; sexta e sábado até às 24h. Não encerra.

Mercado Beira-Rio

Avenida Ramos Pinto, 146

Tel.: 930 415 404

Web: mercadobeirario.pt

Das 11h às 22h. Não encerra.

A Praça

Travessa do Grilo/Avenida Infante Dom Henrique (Beato)

Tel.: 912 421 223

Web: apraca.pt

Das 17h às 23h de quarta a domingo; até às 24 à sexta e sábado.

Fotografia de Paulo Alexandrino/GI