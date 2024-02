Tradição piscatória do Alandroal para descobrir em festival gastronómico

O Festival do Peixe do Rio, a decorrer entre 23 de fevereiro a 3 de março, no Alandroal, presta homenagem aos sabores e à tradição piscatória deste concelho do distrito de Évora banhado pelo Alqueva.

Caldeta de barbo, sável frito com açorda de ovas, carpa assada no forno, achigã grelhado com molho de poejo, tacos, ceviche e sushi de lúcio-perca são algumas das propostas em destaque nos 16 espaços de restauração aderentes ao festival gastronómico.

Dia 24, sábado, realiza-se a sessão de abertura oficial do evento com a inauguração das exposições Maratona Fotográfica 23 e Gentes de Cá, de Victor Rosa, no Fórum Cultural. Durante o dia, na Praça da República, há feira de produtos locais (que ocupará aquele espaço até ao fim de evento) e, a partir das 15h30, no mesmo espaço, jogos tradicionais. Às 16h30 será lançado o livro “Comeres Raianos”, da Confraria Gastronómica do Alentejo.





A programação prossegue no dia seguinte com passeios de BTT e trail e com o Roteiro do Petisco, que se incia às 9h, com concentração no terminal rodoviário. Também no domingo, haverá showcooking, às 17h, na feira de produtos locais. Este será feito com o chef José Júlio Vintém, do restaurante Tombalobos, e a chef Lídia Brás, do restaurante Stramuntana-Gaia.

O Festival do Peixe do Rio nasceu em 2010 como mostra gastronómica e é hoje uma marca identitária do concelho, com o objetivo dar a conhecer a autenticidade e qualidade dos produtos da região e dinamizar a economia local.

O programa completo pode ser consultado no site da Câmara Municipal do Alandroal.