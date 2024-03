The Lisbon Club 55: o novo gastrobar da Bica com comida para todas as horas

É pela Travessa da Portuguesa que se entra num dos mais recentes gastrobares de Lisboa, o The Lisbon Club 55. A carta de comidas, assinada pelo chef Fábio Alves, vai do caviar ao hambúrguer e para beber há cocktails originais, espumantes e champanhes.

A entrada pelas escadas da Travessa da Portuguesa é discreta, mas o interior do novo The Lisbon Club 55 revela-se majestoso, ou não fosse esta a sala mais ampla do palácio Verride Santa Catarina – uma obra magnífica do século XVIII com nome herdado do conde que ali viveu a partir de 1910. A parede com garrafas retroiluminadas atrás do balcão capta logo os olhares, mas há que reparar também nos tecidos italianos dos cortinados em tons de azul e dourado, no veludo dos sofás, nas madeiras, na pedra e nos tetos altos originais do palácio.

Nada parece destoar da estética sóbria e elegante das restantes áreas do Verride Palácio Santa Catarina, tido como o hotel mais caro do país pelo preço médio de camas vendidas. Neste caso, houve também a necessidade de criar um espaço complementar ao terraço do restaurante Suba (muito dependente da meteorologia), capaz de funcionar durante todo o ano. Do sétimo piso, o chef executivo Fábio Alves trouxe uma abordagem diferente da da cozinha de autor, com um menu estruturado em torno da partilha e do deleite individual.

O primeiro momento propõe caviar (oscietra e beluga) com nata azeda, ovo cozido, blinis e tostas; ostras à unidade ou em formato de degustação; camarão ao alho; bruschetta de lírio fumado, créme fraîche e ovas de truta selvagens; e tártaro de lombo maturado com ovo a baixa temperatura e cenoura fumada, por exemplo. Também há saladas e prova de queijos nacionais. Já para uma refeição mais substancial e individual o menu tem sanduíches como prego de atum (com hipótese de acrescentar caviar) e um hambúrguer de lombo maturado.

Por sua vez, as sobremesas alinham pelo diapasão da portugalidade, com propostas como ananás dos Açores grelhado com coco e sorvete de lima ou sericaia com sorvete de poejo e ameixa. Pensada para acompanhar a comida em todos os momentos, a carta de bebidas do responsável de bar Ricardo Vieira inclui cinco cocktails de autor (o 55, por exemplo, é feito com conhaque, vermute seco, cointreau, lima e bitter de angustura), cocktails sem álcool e com espumante. A única referência portuguesa é o Kompassus Blanc de Noir, da Bairrada.

Algo está a fazer com que o sistema não consiga mostrar a ficha ténica desejada. Pedimos desculpa pelo incómodo.