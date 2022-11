Shosh Lisbon: há um novo restaurante vegano de autor em Lisboa

No Shosh, restaurante vegano na fronteira entre Campo de Ourique e Estrela, há pratos veganos de autor e espaço para levar os animais de estimação.

“Pôr os vegetais no centro da mesa”, cozinhando-os como a carne ou o peixe, é o que norteia o trabalho do chef israelita Valentino Kaplun na cozinha aberta do Shosh Lisbon. Este restaurante vegano, numa rua de fronteira entre Campo de Ourique e a Estrela, abriu pelas mãos de Anat Sror (tendo o nome da sua mãe) e Dalia, e prepara-se para ganhar um irmão mais novo em Nova Iorque, de onde o chef chegou recentemente. “Lisboa é linda”, elogia entusiasmado, enquanto os clientes entram.







À mesa, o menu convida à partilha, a começar pela seleção de mezze com húmus, falafel, beringela grelhada e outros componentes que mudam com a estação. Muito pedida é a inchalada (lasanha mexicana), que demora três dias a fazer. A abóbora cozinhada a baixa temperatura e servida com ervas e molho miso é outro dos pratos que predispõem bem. Não menos saborosas são as sobremesas veganas. No copo, bebem-se vinhos portugueses, e em breve haverá brunch de domingo.