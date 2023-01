Semana das Migas Alentejanas está de volta a Vila Viçosa

Durante sete dias, 15 restaurantes do concelho vão reforçar as suas cartas com variedades de migas. Iniciativa regressa a Vila Viçosa com nova edição, inserida no festival gastronómico Vila Viçosa à Mesa.

O festival gastronómico Vila Viçosa à Mesa, que promove os sabores locais com várias iniciativas ao longo do ano, está de regresso com mais uma edição da Semana das Migas Alentejanas, como já é habitual nesta altura do ano. De 6 a 12 de fevereiro, quinze restaurantes do município vão reforçar as suas cartas com as mais variadas versões de migas, clássico do receituário alentejano.

Adega 7160, Casa do Benfica, Churrasqueira Bencatel Sempre’Assar, Copofonia, Florbela Espanca, Núcleo do Sporting, O Homem das Águas, O Paço Ducal, Os Cucos, Ouro Branco, Petiscos da Vitória, Petisqueira Luso-Cubana, Restauração, Safari e Taverna dos Conjurados são os espaços que aderiram à Semana das Migas Alentejanas em 2023.

A autarquia, que organiza esta semana temática, explica que o festival Vila Viçosa à Mesa “dá corpo e alma à oferta gastronómica do nosso concelho e pretende elevar mais alto esta oferta, aliciar e trazer aos estabelecimentos de restauração do concelho os muitos turistas e visitantes que nos procuram, com ofertas gastronómicas temáticas que evidenciam o melhor que há para degustar em Vila Viçosa”, lê-se no site da câmara municipal da vila alentejana, berço de Florbela Espanca e também chamada por muitos como “a princesa do Alentejo”.