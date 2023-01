Roteiro pelo Bonfim: quatro restaurantes a não perder

Do recém-estrelado EuskaldunaStudio, aos sabores nipónicos do Izakaya, ao vietnamita Porto Express e ao coreano Ondo, estes são exemplos de restaurantes que vale a pena visitar no Bonfim.

EuskaldunaStudio

Alta cozinha com brilho renovado

No EuskaldunaStudio, de Vasco Coelho Santos, distinguido recentemente com uma estrela Michelin, o cliente deixa-se surpreender pelo chef: só descobre o que vai saborear no momento em que se senta ao balcão.

O EuskaldunaStudio abriu há praticamente seis anos, no Bonfim, pela mão do chef Vasco Coelho Santos, que em boa hora trocou a gestão pela culinária: aquele espaço de alta cozinha acaba de conquistar, pela primeira vez, uma estrela Michelin. O Euskalduna (que significa “basco” em basco, a lembrar o seu trajeto profissional no País Basco) propõe uma cozinha contemporânea de autor com serviço inspirado nos restaurantes omakase do Japão. Isso significa que, na hora de degustar o menu, o cliente confia na escolha do chef. Procura-se quebrar algum formalismo e surpreender quem se senta ao balcão.

“É um menu omakase e os clientes só sabem o que vão comer no momento do jantar. Podem até optar por revelar o menu no final da refeição e ser surpreendidos no decorrer da noite. Temos dez momentos e algumas surpresas e queremos sempre proporcionar uma experiência de ‘fine dining’ mais informal e casual”, afirma Vasco Coelho Santos, por escrito, à Evasões. Assinala ainda que “o EuskaldunaStudio trabalha com ingredientes portugueses de produtores locais e nacionais e com técnicas de todas as partes do Mundo”. A cozinha portuguesa tradicional fica reservada para o seu projeto mais recente: o Seixo, no Douro.

Por agora, estamos no Bonfim, uma zona da cidade que, em 2020, o jornal britânico TheGuardian considerou um dos “bairros mais ‘cool’ da Europa”. “O Bonfim foi uma ótima escolha e que ainda hoje me deixa muito feliz”, diz o chef, acerca da localização do seu restaurante de ar intimista e brilho renovado, com a entrada no Guia Michelin. A estrela era uma ambição? “Nunca trabalhamos apenas com esse foco. Obviamente que era um reconhecimento que toda a equipa gostava de ter e ficamos felizes por ter chegado”, responde. “Trabalhamos sempre com o objetivo de ser melhores e de manter a nossa identidade e conseguimos ganhar a estrela mantendo-a. Para qualquer cozinheiro é uma importante distinção.”

Do pão aos folhados de massa mãe

Produtos de padaria e pastelaria de massa mãe feitos, preferencialmente, com cereais portugueses moídos em mó de pedra. Eis a oferta da OgibyEuskalduna, que há cerca de meio ano ganhou morada definitiva no Bonfim, após ter estado na rua das Flores em formato pop-up. Gil Fortuna é o chef de padaria da Ogi, que significa pão, em basco. “Sempre fizemos o nosso pão no Euskalduna e, quando conheci o Gil e surgiu a oportunidade de trabalhar com ele, aproveitámos esta sinergia. Temos tido uma ótima receção aos nossos produtos. O pão de massa mãe é uma estrela e os nossos folhados também são muito procurados. Ao sábado, há sempre fila na rua desde cedo para conseguirem comprar o nosso pão”, diz Vasco Coelho Santos. A casa também abastece mercearias, restaurantes e hotéis.

Izakaya – Japanese Cuisine

Cozinha japonesa em ambiente intimista

Dois amigos de infância escolheram a rua onde brincavam para abrir um restaurante japonês que encaram mais como sala de jantar. Chama-se Izakaya, serve só 12 pessoas por noite e é um prazer também para eles.

Rúben Mesquita e Pedro Ribeiro, amigos desde os 5 anos, costumavam brincar na mesma rua onde, há pouco mais de um ano, criaram um restaurante de cozinha japonesa que veem mais como sala de jantar. Até porque trabalham por reserva e só servem 12 pessoas por noite naquele espaço pequeno e intimista, a que chamaram Izakaya. O nome remete para as tascas japonesas onde, tradicionalmente, a rotação da casa se media pelo nível de sujidade das cortinas, às quais se limpava as mãos depois de petiscar com os dedos. Mas ali há guardanapos e estores imaculados, elegância e um certo minimalismo. Que distrações podemos querer, face ao que chega à mesa (ou ao balcão)? Pratos que prendem o olhar, explicações que vão dos cortes aos ingredientes utilizados.

Esta Izakaya procura oferecer uma experiência mais resguardada e cosmopolita, sem fugir muito à linha tradicional. “Não há ovos nem frutas, nada tem açúcar adicionado, nem servimos refrigerantes”, exemplifica Pedro. Trabalha-se com produtos do dia, com margem para alterar a carta consoante o que houver no momento. Por norma, usam peixes da costa, com exceção do salmão, que é escocês, e do hamachi, que é japonês. Também têm a sua própria câmara para os maturar. “A lógica do ‘fresh is boring’ [fresco é aborrecido] fez muitos restaurantes apostar na maturação; aqui, a beleza é ter o produto fresco e maturado”, diz Rúben, o chef. Isso permite detetar as diferenças de textura e de sabor.

O número reduzido de lugares e a decisão de não rodar mesas torna a experiência mais marcante, pois, além de não haver pressa, é maior a atenção ao cliente. Este pode pedir o menu de degustação “omakase”, em que se põe “nas mãos do chef” (disponível somente ao balcão, com quatro cadeiras). Outra hipótese, já numa lógica de partilha, é selecionar o que pretende da ementa, com opções como “Sapuraizu”, que significa surpresa, ou “Mar&Su”, uma sugestão que varia mediante a matéria-prima existente no dia. Tudo é apresentado com gosto, ao pormenor. E os pormenores, já se sabe, fazem a diferença.

Porto Express

O Vietname aqui tão perto

O restaurante Porto Express tem uma sala com janelas amplas, que deixam entrar a luz do sol, e uma carta assente em pratos e sabores vietnamitas, ou não fossem essas as origens da chef Loan Kim Nguyen.

Jochen-Manuel Rehberg, luso-alemão, morou uns anos no Vietname, e foi nesse país asiático que conheceu a mulher, a chef Loan Kim Nguyen. Juntos, iniciaram um novo capítulo de vida no Porto, cidade à qual Jochen tem ligação familiar; e juntos estão também no Porto Express, restaurante de cozinha vietnamita, de ambiente informal, que leva pouco mais de um ano no Bonfim.

O que ele mais aprecia naquela zona é a vizinhança. “Se tiveres um problema, pedes ajuda. Conhecemo-nos uns aos outros, e isso é bom”, observa, antes de pôr na mesa algumas propostas da carta e não só. Há pratos que só surgem de vez em quando, caso do banh xeo, um crepe feito com arroz e recheado com feijão e frango, que pode ser prato da semana (disponível nos dias úteis, por 7,99 euros, com chá frio e café expresso).

Jochen descreve aquela comida como “muito leve”, associada a um estilo de vida saudável, até pela presença forte dos vegetais, e dada à partilha. As entradas têm muita saída, e entre os pratos principais destaca-se o de carne de porco grelhada e salada de “vermicelli”. Não falta, claro, o “pho”, um caldo disponível nas versões de carne de vaca ou frango, apresentado como “prato nacional do Vietname”. E também há café vietnamita, servido simples ou com um toque especial – por exemplo, com leite condensado. Há também o “egg-presso”, comparado a “tiramisu líquido”. A Alemanha está representada somente pelo tradicional bolo de cereja, feito com base numa receita da avó de Jochen.

Porto Express Partilhar Partilhar Morada Rua Joaquim António de Aguiar, 149, Porto Telefone 225 371 104 Horário Das 12h30 às 15h30 e das 19h às 22h30. Encerra domingo e segunda ao jantar e terça e quarta todo o dia. Custo () Preço médio: 16 euros Website www.porto-express.com GPS Latitude : 39.3999

Longitude : -8.2245 Comentários Veja aqui os comentários acerca deste local

Ondo – Korean Kitchen

Sabores da Coreia e receitas de família

Depois de ter vivido em Espanha, viajado pela Europa e explorado diferentes áreas de conhecimento e profissionais, a sul-coreana Kelly GyeongSuk Min instalou-se no Porto. E aí abriu o restaurante Ondo, com comida típica do país natal, partindo de receitas de família. O prato mais pedido é de frango (“korean chicken” original), mas há mais na lista (e fora dela).