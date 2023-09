Rolos de canela e rolos salgados preenchem a Kruglie, em Gaia

Matar saudades e dar a conhecer os rolos de canela que tanto gostavam na África do Sul foi o que motivou Anair e Yanick Barbosa a abrir o Kruglie, que começou por se chamar New Crush.

Populares sobretudo no norte da Europa, nos EUA e no Canadá, os rolos de canela (“cinnamon rolls”, no original), têm chegado lentamente às pastelarias nacionais e motivado negócios à volta deste pão doce que é já bastante apreciado.

À semelhança de um rolo de canela, também a vida de Anair e Yanick Barbosa deu muitas voltas até o Kruglie abrir portas no Centro Comercial dos Aviadores, em Vila Nova de Gaia. Foi na Cidade do Cabo, capital da África do Sul, que o casal de engenheiros informáticos se conheceu, teve o primeiro filho e se rendeu aos rolos de canela. Ainda passou por Angola até se estabelecer em Portugal, em 2020. A pandemia resfriou o mercado de trabalho, pelo que o casal decidiu arriscar num negócio próprio à volta da comida, aproveitando o saber-fazer de Yanick, que cresceu a ver a família a cozinhar.

A ideia dos rolos de canela não chegou até uma tentativa falhada de produzir donuts. Anair conta que estava quase a desistir, até Yanick tentar fazer rolos com a massa dos donuts para matar saudades da África do Sul. “Quando provámos, ficamos maravilhados”, recorda Anair. Depois de aperfeiçoada a receita, o casal começou a vender a especialidade para fora, durante a pandemia, com o nome New Crush, que viria a ser substituído por Kruglie em abril deste ano, após nove meses de pausa.





Com o regresso, veio um pequeno espaço físico, aberto em julho, no centro de Gaia, próximo da Avenida da República. Ali, o rolo de canela, com uma massa leve e fofa à base de farinha, ovos e manteiga, apresenta-se em 14 variantes, entre elas, simples e ligeiramente doce, ou, para os mais gulosos, com chocolate, Oreo, caramelo salgado, café, doce de leite ou frutos secos. Também há cinco opções de rolos veganos, com nozes pecan ou Oreo, por exemplo, e ainda o Kruglie Cheesecake, uma tarte de queijo com uma base de rolo de canela e uma cremosa cobertura elaborada com requeijão.

Além dos rolos doces, o casal arriscou desenvolver também rolos salgados, omitindo a canela. Para já, prova-se o Margaritha Roll, com mozarela, molho de tomate e orégãos, e o Chorizo Roll, com os mesmos ingredientes e o acréscimo de pequenos pedaços de chouriço.