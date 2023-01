Restaurantes no Porto e em Lisboa para celebrar o Ano Novo chinês

No próximo domingo, 22 de janeiro, tem início o novo ano chinês, sob o signo do Coelho - animal que representa a sorte e a lua. Em Lisboa e Porto há restaurantes que se preparam para celebrar a data a rigor, com menus especiais e outras animações temáticas. Conheça-os.



Boa-Bao (Lisboa e Porto)

Os restaurantes pan-asiáticos Boa-Bao em Lisboa e no Porto fazem questão de celebrar o novo ano chinês ao sabor da comida da província de Sichuan, conhecida por ser bastante picante. Trata-se de um novo menu que já está disponível em ambas as localizações (apenas ao jantar) e que inclui uma entrada, uma sopa, um prato principal e uma sobremesa típica. A entrada promete provocar um “ligeiro formigueiro na boca”, sob a forma de espetadas de camarão mala (nome da pasta à base de pimenta de sichuan e malaguetas em que os camarões são marinados antes de grelhar). Já a sopa é de noodles dan dan, com um molho picante na base, a unir os noodles de ovo, a carne de porco picada e a couve pak choi. Para prato principal, o menu sugere barriga de porco cozinhada a baixa temperatura com arroz de jasmim, salteada no wok com bimi, shitake e pimentos com molho sichuan; e para sobremesa, será proposta uma mousse fria de manga e pomelo com pérolas de tapioca. Cada um destes pratos tem um valor unitário, e todos estão disponíveis para entrega ao domicílio através da Glovo, em Lisboa e no Porto.

JNcQUOI Asia

Em Lisboa, o restaurante JNcQUOI Asia também se associa às comemorações do novo ano chinês sob o signo do Coelho, com um menu criado pelo chef Ku Yann e harmonizado com vinhos chineses. De entradas, sugere beringela chinesa grelhada com molho de alho e frango crocante com caviar e amêndoas. Já os pratos principais são três: camarão tigre grelhado com molho de manteiga e leite; robalo a vapor com molho de pasta de soja amarela; e alface chinesa salteada, inhame, abóbora e raiz de lótus crocante. De sobremesa, bao a vapor com batata-doce e creme de ovo. Todos os pratos têm preços individuais e estão disponíveis tanto ao almoço como ao jantar. Além do menu, o espaço terá uma decoração alusiva à efeméride e a própria equipa vestirá trajes tradicionais chineses. Aos jantares, haverá música tradicional chinesa (tambores) e dança do leão, bem como uma performer em traje tradicional de Imperatriz que circulará pelo restaurante. As reservas para o Ano Novo chinês, disponíveis entre as 12h e as 23h30, podem ser feitas através do e-mail [email protected] ou telefone 210513000).