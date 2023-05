Restaurantes Local – Your Healthy Kitchen lançam novos pratos de verão

A marca Local - Your Healthy Kitchen introduziu novos pratos na ementa, com composições mais frescas a pensar no verão. Os restaurantes funcionam em Lisboa (Avenida, Santos e Alvalade) e em Cascais.



Crispy tofu bowl (trio de quinoa, abacate, bimis, edamame, rabanete, molho miso e sésamo), falafel de espinafres com couscous e molho tahini e frango za’tar (com couscous de açafrão, labneh e tabbouleh) são alguns dos pratos que entraram para o menu dos restaurantes Local – Your Healthy Kitchen. As novidades, marcadas pelo uso de produtos sazonais mais frescos, chegaram a tempo da estação quente.

Nas inspirações ora mais internacionais, ora mais portuguesas encontram-se ainda propostas como pato com abacate e laranja; lombo de atum niçoise (com ovo biológico, salada bistrot, feijão verde, azeitonas, tomate cherry e vinagrete de mostarda); e salada de camarão com abacate e laranja, guarnecida com coração de alface baby, rúcula, couve-roxa, funcho, amêndoas e vinagrete de laranja.





No capítulo dos pokes (taças de origem havaiana com arroz e outros ingredientes), pelos quais a marca é também conhecida, os clientes encontram três novidades: o Umami (vegetariano), o Luau (de salmão) e o Hula (com camarão). A refeição termina de forma doce com o cheesecake nova-iorquino com framboesa e yuzo (citrino japonês), o rawcake de maracujá ou a tapioca de manga e maracujá, igualmente novos na carta.

Além da nova carta de verão, o Local lançou uma nova carta de brunch e pequeno-almoço, com uma variedade de bowls, panquecas, torradas e outras opções, ambas disponíveis durante a semana e em qualquer uma das moradas da marca. Nas bebidas, os clientes encontram desde as habituais às opções mais saudáveis, como smoothies e kombuchas (bebida de chá fermentado). Em termos estéticos, os espaços caraterizam-se pelo uso de mesas de madeira e oliveiras dispostas em grandes vasos.