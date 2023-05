Quinzena Gastronómica do Polvo, na Lourinhã, promove pratos com o molusco

Entre 17 e 31 de maio, receitas criativas e tradicionais, tendo o polvo como ingrediente principal, vão estar disponíveis durante os quinze dias do certame, em 25 restaurantes aderentes.

A 14ª Quinzena Gastronómica do Polvo regressa à Lourinhã entre os dias 17 e 31 de maio. A iniciativa do Município da Lourinhã junta, novamente, 25 restaurantes que irão servir uma seleção de pratos criados para a ocasião, tendo o polvo como ingrediente principal.

Durante a Quinzena, os visitantes vão poder provar Carpaccio de polvo com pimentão-doce, flor de sal e raspas de citrinos, Polvo de caril, Taco de polvo, Polvo Nipotuga: polvo em tempura com açorda de tomate e coentros, Polvo à Bulhão Pato com aguardente DOC da Lourinhã, Ovos revueltos de polvo, Polvo grelhado com batata-doce e aioli de cimichurri, Espetada de Polvo com molho teriaki e salada asiática, entre outras opções criativas. Quem não quiser arriscar em pratos mais ousados, poderá contar com Polvo à Lagareiro, Mariscada de Polvo, Arroz de Polvo ou Salada de Polvo. Para terminar a refeição, alguns restaurantes foram mais longe e terão disponíveis sobremesas como Massa filo crocante com frutos secos, caramelo de polvo e gelado de baunilha e, ainda, Panacota com polvo e doce de maçã.

Os restaurantes aderentes são os seguintes:

100 Pratus (Praia da Areia Branca)

Adega do Careca (Atalaia)

Amigos do Solar (Lourinhã)

Avenida Café e Cervejaria (Lourinhã)

Areal Bach Bar by Chakall (Praia do Areal Sul)

Barracão do Petisco (Marquiteira)

Braga (Vimeiro)

Castelo (Lourinhã)

Chico Neto (Praia de Porto Dinheiro)

Dom Lourenço (Praia da Areia Branca)

Dom Sebastião (Lourinhã)

Foz Restaurante (Praia da Areia Branca)

Novo Parque (Marquiteira)

O Moleiro (Casal da Murta)

O Pão Saloio (Toledo)

O Passarinho (Moita dos Ferreiros)

O Viveiro (Praia de Porto Dinheiro)

Páteo Ibérico (Lourinhã)

Pizza & Companhia (Praia de Porto Dinheiro)

Rota da Marteleira (Marteleira)

Solar da Vila (Lourinhã)

Terra à Terra (Lourinhã)

Vestigium (Reguengo Pequeno)

Vista Mar by Noiva do Mar (Atalaia)

West 23 by Chakall (Montoito)