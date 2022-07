Quinzena Gastronómica do Coelho regressa às mesas do Bombarral

De 21 a 31 de julho, a Quinzena Gastronómica do Coelho está de volta ao Bombarral com a sua quinta edição. Coelho à caçador, pizza de coelho e sopa de coelho são algumas das propostas que se provam pelos onze restaurantes aderentes.

Durante onze dias, o coelho volta a ser rei e senhor no Bombarral. De 21 a 31 de julho, está de regresso a Quinzena Gastronómica do Coelho com a sua quinta edição, que vai colocar o protagonista da iniciativa, organizada pela autarquia, à mesa de onze restaurantes espalhados pelo concelho.

“Com este evento, à semelhança de outros que têm sido dinamizados pela autarquia, pretende-se promover a atração de novos públicos e turistas para experimentarem o que de melhor o concelho do Bombarral tem para oferecer ao nível da gastronomia”, explica a organização em comunicado, adiantando que a Quinzena Gastronómica do Coelho vem “afirmando-se, a cada ano que passa, como uma referência”.

À semelhança do que aconteceu nas primeiras quatro edições, o coelho será preparado de várias formas nos restaurantes aderentes, em versões mais tradicionais ou outras mais arriscadas. Coelho à caçador, coelho no forno, pizza de coelho, sopa de coelho, coelho grelhado no carvão e coelho desossado frito são alguns desses exemplos. Veja abaixo a lista de restaurantes que participam na quinzena.

A Grelha

“Coelho à Caçador” | “Coelho Grelhado” (por encomenda)

Rua Infante D. Henrique – Bombarral | 262 602 262 – 963 834 134

Encerra Sábado e domingo ao jantar e quarta-feira

Alma.Grão

“Pizza de coelho”

Rua José Veríssimo Duarte – Bombarral | 964 497 131

Encerra ao domingo e segunda-feira

Casa da Lu

“Coelho no Forno“

Rua Cidade de Nampula, 2540-074 Bombarral | 262 404 435

Encerra ao sábado e domingo

Cervejaria B705

“Hambúrguer de Coelho”

Praça do Município – Bombarral | 262 402 807

Encerra à segunda-feira todo o dia e terça-feira ao almoço

Forno do Avô

“Coelho à Forno”

Av. Inocência Cairel Simão – Bombarral | 262 605 552 / 966 758 123

Encerra ao domingo

Mãe d’Água

“Coelho à Mãe d’Água”

Rua 13 de Maio – Sobral do Parelhão | 262 605 408 – 918 718 231

Encerra ao domingo ao jantar e segunda-feira todo o dia

O Lagar

“Sopa de Coelho” | “Coelho Frito” | “Cabidela de Coelho

Rua do Sr. Jesus – Carvalhal | 262 605 775 – 917 600 454

Encerra à segunda-feira e restantes dias ao jantar, exceto sábado

O Pão

“Coelho à Pão” | “Coelho na Brasa”

Rua Heróis do Ultramar – Bombarral | 916 329 546

Não Encerra

Os Sócios

“Coelho Grelhado no Carvão”

Rua 18 de março – Bombarral | 262 604 152

Encerra à terça-feira

RocoStar

“Coelho à Caçador”

Praça do Município – Bombarral | 914 748 679

Não Encerra

Zélia

“Coelho desossado frito”

Rua Combatentes da Grande Guerra – Sanguinhal | 262 605 157

Encerra Domingo (ao jantar) e segunda-feira