Quinta-feira é dia de francesinha ibérica no Venga, em Matosinhos

A nova adição à carta de fusão ibérica do Venga, em Matosinhos, homenageia a sanduíche portuense, misturando ingredientes dos dois países. A Nuestra Hermana está disponível à quinta-feira, em dose generosa e com molho aveludado.

À primeira vista não há nada que a distinga da francesinha original. Chega à mesa num prato fundo, regada com um molho alaranjado. Talvez só o pimento padrón espetado no topo possa antecipar alguma influência do outro lado da fronteira. Isto para quem não conhece a carta de petiscos e tapas do Venga, que é uma autêntica viagem gastronómica pela Península Ibérica.

Pegar na famosa sanduíche portuense e fazer uma versão que unisse ingredientes dos dois países era um sonho que Pedro Sá Pereira tinha já muito antes de abrir o restaurante, em 2018. Mas foi só na cozinha de fusão desta “tapiscaria ibérica” que a ideia ganhou forma, com algumas experiências descartadas pelo caminho. “Inicialmente pegámos na tortilha para a base da francesinha”, conta Pedro, por combinar o ovo e a batata, dois elementos habituais no prato.

O plano ficou suspenso durante a pandemia, mas este ano a equipa do Venga aperfeiçoou finalmente a receita, que “tem o duplo objetivo de homenagear a francesinha e os produtos ibéricos”, diz o proprietário.

Na sanduíche propriamente dita, generosamente recheada com uma seleção de enchidos dos dois países, mantém-se um ingrediente da francesinha clássica, que para muitos é insubstituível: a salsicha fresca da Salsicharia Leandro. A esta junta-se a chistorra, um enchido de origem basca, o presunto serrano e a sobrasada, uma linguiça das Ilhas Baleares.

O pão, fornecido por uma padaria local, é ligeiramente tostado, para adicionar textura ao prato, e vai ao forno coberto por queijo Tetilla, produzido na Galiza, de onde vem também a carne de novilho. Para rematar junta-se, a pedido, um ovo estrelado no topo e, em jeito de estandarte, um pimento padrón, que entra também na composição do molho, aveludado e ligeiramente picante.

A receita, como manda a tradição, não se revela, mas a base tem pontos em comum com os molhos tradicionais, a que se juntam outros ingredientes que diferenciam esta versão ibérica da francesinha. “A mostarda dá um toque diferente ao molho, que combina bem com os produtos”, comenta Pedro.

O desafio de batizar este novo prato foi deixado a cargo dos clientes. E de entre as várias propostas que foram a votação, como La Espanholita e La Hermanita, ganhou Nuestra Hermana. Para já, a especialidade está disponível apenas às quintas-feiras, mas a ideia é que em breve seja servida diariamente.