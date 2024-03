Porto: no Brunelle Atelier, os bolos são servidos no copo e à fatia

Os bolos de festa decorados são a grande aposta de Bruna e Wesley, o casal por trás do Brunelle Atelier, no Porto. Mas da montra também espreitam bolos individuais de diferentes sabores, alguns para comer à colher.

“A vida merece ser celebrada!”, lê-se numa parede do Brunelle Atelier, que nasceu no Instagram, durante a pandemia, e ganhou existência física, em outubro passado, no Carvalhido. O forte são os bolos de festa decorados e personalizados ao gosto do cliente, a puxar pelos dotes de cake designer de Bruna Salles, que há uns anos se mudou para Portugal, vinda de São Paulo, e cá conheceu o marido, Wesley Souza. Hoje, trabalham juntos, mas foi ela quem deu início ao projeto.

Por altura do segundo confinamento, Bruna, que até então trabalhara na receção de um ginásio, teve necessidade de criar uma fonte de rendimentos própria. Sempre tinha gostado de cozinhar, e enveredou pelos doces, sem ambicionar fazer disso um negócio. “No Brasil, estavam muito na moda os copos da felicidade, que levam brigadeiro, morango e assim. Comecei a vender ‘copos da felicidade’, vulcão de cenoura e vulcão de leite [em pó] Nido”, recorda a fundadora do Brunelle Atelier.





Ora, com o progressivo do número de encomendas, o trabalho tornou-se demasiado para uma pessoa só, pelo que Wesley se juntou ao projeto. E se, durante cerca de dois anos e meio, fizeram os bolos a partir de casa, com a abertura da loja passaram a ter também uma área destinada à confeção, no piso inferior.

A maior parte das vendas continua a ser feita pela Internet, e há serviço de entrega ao domicílio, no Porto e em redor, mediante o pagamento de uma taxa. Só que agora os clientes têm um espaço onde podem levantar as encomendas e comprar doces na hora. É o caso dos referidos “copos da felicidade” e do copo Kinder (contém brownie, Nutella, creme e vários chocolates Kinder). Diariamente, a montra é refrescada com esses e outros produtos prontos a levar. Existe apenas uma mesa, e costuma ser usada para provas de bolos de casamento.

A oferta inclui ainda bolos individuais, ou vendidos à fatia, com diversos sabores e recheios – dos clássicos brigadeiros aos bolos no pote. Estes últimos são bolos desconstruídos, com massa e recheio servidos em copos, o que permite torná-los mais húmidos, explica Wesley. Aquando da nossa visita, havia bolos no pote de quatro leites com abacaxi, de brigadeiro, de caramelo salgado, de cenoura com chocolate e de coco com chocolate. Sem esquecer o brownie recheado e o bolo gelado de coco, presenças habituais.

Brunelle Atelier

Rua de Oliveira Monteiro, 1085, Porto (Carvalhido)

Tel.: 910 824 317

Web: instagram.com/brunelleatelier

Das 11h às 19h. Encerra à segunda.

Preços: bolos de festa decorados desde 46 euros; brigadeiros, 1,2 euros/unidade; “copos da felicidade”, 7,5 euros; copo Kinder, 8 euros.