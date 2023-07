Ponte da Barca: carnes maturadas e pratos em conta, na renovada Churrasqueira Barquense

Restaurante aberto há 26 anos por Manuel Calheiros, um filho da terra, inovou e tem agora uma segunda vida em que se aposta na maturação de carne, mas também na francesinha.

A Churrasqueira Barquense nasceu em Ponte da Barca, fez a 6 de julho 26 anos, fruto de um sonho acalentado por Manuel Calheiros. Um filho da terra que ganhou a vida a trabalhar em cruzeiros da companhia Princess Cruises, incluindo o Pacific Princess, onde foi gravada a série “Barco do amor”, e regressou às origens para se estabelecer. No coração da sua vila-natal abriu uma churrasqueira que singrou a servir grelhados, frango, costela, mistos de carne, bife e bacalhau. Hoje Manuel tem 66 anos e a casa vive uma segunda vida, nas mãos do seu único filho, Ricardo Calheiros, enfermeiro, que deixou a profissão para se dedicar à restauração.

A Barquense é ainda a churrasqueira que o dono sonhou, mas agora com mais espaço (foram feitas obras e criados mais de 20 lugares), 14 trabalhadores e outro conceito. As carnes maturadas no próprio estabelecimento são uma das suas novas marcas, além de francesinha, introduzida a pensar na diversidade dos gostos dos clientes. “Fomos ajustando um bocadinho e costumo dizer que isto de churrasqueira já tem muito pouco”, afirma Ricardo, que ainda hoje alguns clientes tratam por “senhor enfermeiro”.





Os pratos grelhados que ditaram o sucesso do negócio do pai continuam na carta, mas levaram um tratamento de modernidade e são apresentados com toque refinado. O mesmo acontece com as propostas do menu executivo, servido de segunda-feira a sexta, com opção de carne e peixe. Caso do esmerado e apelativo empratamento de uma posta de vitela, com batata a murro e grelos, digna de constar na carta principal.

A atenção à boa apresentação da comida é transversal. O costeletão maturado, para duas pessoas, servido com batata frita rústica (com casca e ervas), salada e molhos, convence até quem não aprecia carnes vermelhas. Pela forma como é servido e pelo sabor. Uma das preocupações de Ricardo é que a casa, situada numa vila do interior, afastada dos roteiros turísticos mais frequentados, possa ser opção muito para lá da churrasqueira tradicional. “Numa mesa com uma família, temos pratos para todos os gostos.”





Em termos de garrafeira, a aposta é no vinho Encostas do Vade, de produção própria de Manuel Calheiros (à volta de 5 mil garrafas por ano), com três variantes: Vinhão, Loureiro e Alvarinho. E também nos vinhos da região.

O antigo empregado do “Barco do amor”, que durante 16 anos conheceu o mundo desde a Austrália ao Alasca, continua a comandar a sua churrasqueira, mas agora nos bastidores. “Costumo dizer que não vendemos carne maturada, mas maturamos carne. Temos dois frigoríficos. Adquirimos o animal, preparamos, maturamos, fazemos o corte. Tudo isso até ir à mesa, tem muito trabalho do meu pai”, comenta o filho.

A EMENTA:

Menu do dia: 10 euros (inclui entrada, prato, sobremesa e bebida, de segunda a sexta)

Especialidades: bife à moda da casa, frango no churrasco, costeletão maturado e de novilho, tomahawk, naco à Terras da Nóbrega, parrelhada de carne, bacalhau à casa ou com broa.

Sobremesas: crumble de maçã com caramelo, pudim abade de Priscos, mousse de chocolate, leite-creme, cheesecake.