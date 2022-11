Pizas artesanais e serões de jazz, as novidades do Vila Galé Porto

O Massa Fina, restaurante italiano dos hotéis Vila Galé, chegou à Invicta, a sua primeira morada no norte do país. Pizas, pastas, risotos e gelados, num ambiente informal.

As pizas artesanais do Massa Fina – o nome não deixa dúvidas quanto à espessura da base – chegaram ao Porto, na primeira incursão ao norte de Portugal. A nova pizaria do grupo Vila Galé foi ocupar um antigo espaço de lazer no rés-do-chão do hotel no Campo 24 de Agosto, transformado numa sala ampla e luminosa, de ambiente informal e cozinha aberta. O restaurante tem acesso pela rua e está aberto a passantes, que em dias de sol podem optar pela esplanada.

As estrelas da carta são as pizas artesanais, de massa fina e estaladiça, criadas pelo chef executivo do Vila Galé, Francisco Ferreira. Destacam-se combinações como a Massa Fina, que à base de molho de tomate acrescenta bacon, cebola caramelizada, mozarela e orégãos; a Inevitável, feita com salame picante e azeitona; a Vínica, composta por bolonhesa, pimentos e redução de vinho Santa Vitória; ou a Calzone Sensação, recheada com salame picante, fiambre e ovo. Há também opções vegetarianas como a pizza 4 Queijos ou a Fresca, que leva tomate cherry, mozarela de búfala e orégãos. E todas estão disponíveis para take away.

Da ementa sobressaem ainda a bruschetta de pera com queijo gorgonzola, os pimentos assados no forno com azeite Santa Vitória e o carpaccio de novilho, entre outras entradas. A lista fica completa com uma seleção de saladas, pastas e risotos, como o ravióli de ricota e acelgas, o tagliatelle de salmão fumado e o cremoso risoto de espargos verdes.

Os azeites e vinhos da Quinta de Santa Vitória, no Alentejo, e da Quinta do Val Moreira, no Douro, propriedades da Vila Galé, são ingredientes omnipresentes na cozinha do Massa Fina, e as referências vínicas desses produtores dominam a carta de bebidas.

Os mais gulosos podem ainda contar com uma lista de sobremesas à altura, de que constam taças de gelados artesanais, piza de chocolate e banana, tiramisu ou pannacota de chocolate branco com couli de manga.

Este é o sexto espaço da marca Massa Fina, que já marca presença no Estoril, Praia da Galé, Lagos, Armação de Pêra e Vilamoura. Mas as novidades do Vila Galé Porto não se ficam pelo restaurante. O hotel aproveitou a oportunidade para renovar o bar Soul & Blues, com uma decoração inspirada nesses estilos musicais, que recebe agora serões de jazz, com músicos da Escola de Jazz do Porto, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 23.30 horas. A entrada é gratuita.