Oh! Vargas, em Santarém, lança menu que homenageia o 25 de Abril

Para celebrar a data da Revolução dos Cravos, de 25 a 30 de abril, o restaurante Oh! Vargas, em Santarém, terá uma ementa que resgata memórias gastronómicas de 1974.

Rui Lima Santos, chef do restaurante Oh! Vargas, cria pela primeira vez um menu com o objetivo de recuperar memórias gastronómicas dos dias do 25 de Abril, que resultam de uma pesquisa feita com contributo de vários intervenientes, como gastrónomos, críticos, jornalistas e até um capitão de Abril.

Assim, de 25 a 30 de abril, em complemento à habitual carta do Oh! Vargas, quem passar pelo restaurante escalabitano pode escolher opções do menu 25 de Abril. Há caldo verde (4 euros), carapauzinhos de escabeche (6 euros) e ovos verdes (6 euros), como entradas. Como pratos de peixe, apresentam-se pastéis de bacalhau com arroz de tomate (13 euros) e pargo assado no forno (21 euros). Nas opções de carne encontram-se salsichas frescas com couve-lombarda (13 euros) e língua de vaca estufada com puré de batata (15 euros). Para fechar a refeição, pera bêbeda (4 euros) e arroz-doce (4,50 euros).

Importa recordar que foi da Escola Prática de Cavalaria de Santarém que, na madrugada de 25 de Abril de 1974, partiu a coluna militar comandada pelo Capitão Salgueiro Maia rumo a Lisboa. O restaurante abrira um ano antes, pelas mãos de Olímpia e Vítor Vargas (recentemente falecido). A casa preserva o seu carisma ainda hoje, sem contudo deixar de acompanhar a evolução dos tempos.