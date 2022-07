Oh! Vargas, o clássico familiar de Santarém que soma três gerações

Seguindo os passos do avô e dos pais, Manuel Vargas trouxe novo fôlego ao Oh! Vargas, restaurante de Santarém que foi renovado e ampliado. Para o verão, há nova carta na casa familiar que acumula décadas de vida e comensais fiéis.

É uma casa cheia de histórias, aquela onde se ergue hoje o Oh! Vargas, o restaurante familiar de Santarém que soma três gerações, renovado e ampliado há três anos e com uma nova carta veranil pronta a saborear. Começou como uma taberna informal, onde o avô Manuel servia lanches e assava leitões para amigos na década de 1960, mas tornou-se restaurante pelas mãos dos pais, em 1973.

Manuel Vargas cresceu neste ambiente e desde criança que se lembra de ajudar onde era preciso. “Acordava de manhã e ia descascar e palitar batatas e abrir ovos, em vez de ir ver televisão”, ri-se o atual proprietário e escalabitano de gema, que gere o espaço com a mulher, Teresa, desde que regressou do Algarve para rumar às origens e dar novo fôlego ao negócio.

Mar, serra e a própria horta da casa dominam a carta, oscilando entre uma visão mais tradicional e outra mais contemporânea. Gaspacho de melancia com queijo de cabra; cachorrinho de linguiça basca em pão brioche caseiro; ostras no carvão com coentros e malagueta; bacalhau com pimento, ovo e molho pil-pil; e os destaques nos arrozes, com o carolino de azeitona com queijo São Jorge e o carolino de línguas de bacalhau, são algumas das novidades assinadas pelo chef Rui Lima Santos, que já liderou o nipónico Wasabi, em Campo de Ourique, e já passou por casas Michelin como o basco Azurmendi.

Vale a pena provar ainda as carnes – algumas maturadas – e as despedidas adocicadas, com as farófias com toque de flor de laranjeira, o arroz doce e o pudim Abade de Priscos, com aparas de presunto Maldonado. A harmonização é feita a rigor: leia-se, com a maior garrafeira de vinhos do Tejo do país, a mesma que se avista à entrada e a mesma que acaba de ganhar o galardão de Melhor Carta de Vinhos na cerimónia Tejo Gourmet 2022. E por falar em distinções, o chef Rui Lima Santos acaba de vencer a categoria Novo Talento na mais recente edição dos Prémios da AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares em Portugal.

No Oh! Vargas, as propostas podem ser saboreadas nas duas salas interiores ou na esplanada coberta pela sombra de uma glicínia bicentenária. E se uma razão de visita não basta, há uma segunda a caminho, com a abertura de um novo espaço de Manuel Vargas ali perto, em Valada, junto ao rio.