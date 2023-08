O XXL de Olivier rumou a sul e abriu na Quinta do Lago

O novo XXL by Olivier é o segundo restaurante do grupo no Algarve, depois do Yakuza, em Albufeira. O bitoque de lagosta e a picanha de tamboril provam-se, agora, todo o ano no hotel de cinco estrelas Wyndham Grand Algarve.

Depois de assumir a gestão do antigo XL, fundado pelo empresário da restauração Vasco Gallego em 1994, junto à Assembleia da República, em Lisboa, o restaurateur Olivier da Costa apanhou ventos de feição para expandir a marca para o sul do país, fixando-a na luxuosa zona da Quinta do Lago. O acesso ao novo XXL faz-se pelo átrio do Wyndham Grand Algarve e à chegada confirma-se que tudo está no lugar habitual, incluindo o elefante negro na sala.

Excetuando a óbvia vantagem de agora o restaurante ter uma esplanada para gozar as noites amenas do Algarve, tudo é idêntico ao de Lisboa. A carta, descrita como um espelho das memórias afetivas de Olivier, acena, por um lado, com a comida de conforto apreciada pelos portugueses; e por outro, com uma versão próxima do que é a cozinha portuguesa ao olhar dos clientes internacionais. Sempre com o singular toque do restaurateur, que aposta em matérias-primas de luxo e doses generosas.

O bitoque de lagosta é um dos pratos mais pedidos, mas também figura na carta a picanha de lombo de tamboril com beurre blanc e pico de gallo. Da casa lisboeta mantém-se apenas um suflê, de queijo e espinafres, sendo que há também sugestões de verão a ter em conta. Inaugurada ao sabor das entradas, como os croquetes de espinafres com molho de manjericão e parmesão, a dinâmica à mesa encerra de forma feliz, com fatia dourada de massa brioche com gelado de baunilha.